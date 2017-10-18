Черная изолента на сосках и трусы с сапогами!
2017-10-18 21:30
Черная изолента на сосках и трусы с сапогами!
10 сумасшедших образов Мадонны.
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Вспомним 10 самых странных образов Мадонны, которые очень удивили!, передает Rus.Media.
Не хочется подбирать коктейльное или вечернее платье? Просто надень синие трусы с фиолетовыми сапогами, рекомендует Мадонна!
Впрочем, можно пойти еще дальше и заменить «скучные» платья «веселой» униформой для мальчика школьного возраста!
Время у певицы бывает не очень хорошее настроение — в этом случае Мэдж можно встретить в костюме девочки-кибергота.
В этом наряде звезда могла бы смело изображать розовый сад на Хэллоуин и «сорвать» приз за самый оригинальный образ 🙂
Если на красных дорожках поп-дива чаще всего появляется раздетой, чем одетой, то во время выступлений Мадонна, наоборот, выбирает более закрытые наряды. Правда, выглядят они тоже довольно-таки странно.
Конечно же, мы не могли не включить в нашу подборку коллекцию «парадно-выходных трусов» Мэдж — звезда носит их как с куртками и жакетами…
… так и с корсетами и ботфортами.
Иногда Мадонна все же решает выйти в свет одетой, выбирая при этом опять же не надоевшие ей платья, а, например, спортивный костюм.
По части оригинальных аксессуаров звезда способна переплюнуть любую старлетку — на ежегодный Бал Института Костюма Мадонна появилась в «голом платье» и с сосками, заклеенными черной изолентой. А вам слабо? (с)