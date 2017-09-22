Через водоросли снег на Аляске тает быстрее – исследование
2017-09-20 11:11
Через водоросли снег на Аляске тает быстрее – исследование
Водоросли на Аляске ускоряют таяние снега в среднем на 17%.
Исследователи из США обнаружили, что через водоросли снег на Аляске тает быстрее, передает Rus.Media. О своем открытии они рассказали в журнале Nature Geoscience.
Chlamydomonas nivalis — это пресноводные водоросли, что растут в полярных регионах. Они имеют розовый оттенок. Исследователи предположили, что за свой цвет области, покрытые водорослями, поглощают больше тепла, чем просто белый снег.
Выделив для эксперимента несколько покрытых водорослями областей, исследователи начали поливать одну из них водой, на другой использовали удобрения, часть территории была очищена от водорослей.
Благодаря удобрениям водоросли росли в четыре раза быстрее, благодаря воде — в полтора. В течение 100 дней ученые измеряли скорость таяния ледяной корки, на которой росли водоросли. Оказалось, что чем больше разрастались водоросли, тем быстрее таял лед. Кроме того, талая вода подпитывала водоросли, делая их рост еще более интенсивным.