Через ремонт в Чернигове возможна задержка движения троллейбусов

magictr | 18.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговцы, которые сегодня будут пользоваться троллейбусами на маршрутах №№ 8, 9, 10 и 11, могут не дождаться транспорта в определенное расписанием время.

Неудобства связаны с ремонтом дороги по улице Рокоссовского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП «Черниговское троллейбусное управление».

Фото Алексея Письменного

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr