Через ремонт в Чернигове возможна задержка движения троллейбусов
18.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговцы, которые сегодня будут пользоваться троллейбусами на маршрутах №№ 8, 9, 10 и 11, могут не дождаться транспорта в определенное расписанием время.
Неудобства связаны с ремонтом дороги по улице Рокоссовского.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП «Черниговское троллейбусное управление».
Фото Алексея Письменного
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