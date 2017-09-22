Через Google Play распространялось более 50 приложений, зараженных вирусом ExpensiveWall
2017-09-19 14:10
Через Google Play распространялось более 50 приложений, зараженных вирусом ExpensiveWall
Вирус из Google Play заразил множество смартфонов
Исследователи из Check Point обнаружили, что через Google Play распространялось более 50 приложений, зараженных вирусом ExpensiveWall, передает Rus.Media. В целом они были установлены от 1 до 4,2 миллиона раз (в Google Play нет точной статистики). Об этом сообщил сайт Іnternetua.
В ExpensiveWall используется техника обфускаціі кода: вирус сжимается и шифруется, через что антивирусы не могут его опознать. Заражены этим вредный приложения были удалены еще в начале августа, однако через несколько дней ExpensiveWall появился в новых программах и долгое время оставался незамеченным.
В Expensive Wall предусмотрен интерфейс между действиями в приложении и кодом Java , выполняемых через веб-интерфейс WebView. Другими словами, код Java работает через WebView, может вызвать операции в приложении.
После установки и получения нужных разрешений Expensive Wall отправляет сведения о зараженном устройстве на свой командный сервер, в том числе информацию о его местонахождении и уникальные идентификаторы, такие как MAC – и IP-адреса, IMSI и IMEI.
Приложения с Expensive Wall спрашивают доступ к интернету и SMS, благодаря чему могут подписывать пользователей на платные сервисы и отправлять SMS-сообщения на премиум-номера.