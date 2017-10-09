Через две недели на Землю упадет большой советский спутник – ученые
2017-10-09 10:10
Через две недели на Землю упадет большой советский спутник – ученые
Согласно прогнозам, космический аппарат размером 4,4 на 8,2 метра и весом в полторы тонны разрушится 25 октября.
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Об этом говорят данные, представленные в проекте Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) SATFLARE передает Rus.Media.
Советский спутник “Молния-1-44” войдет в атмосферу Земли в ближайшие две недели. Он может упасть 25 октября.
По прогнозам ученых, при попадании в атмосферу Земли космический летательный аппарат может сгореть в полном объеме, поэтому какие-то его части упадут на поверхность планеты. На данный момент нет данных о том, где это может произойти – лишь проекция орбиты аппарата, в течение которой он может упасть.
Спутник “Молния-1-44” был запущен в космос в 1979 году и уже отработал свой срок.