Через две недели на Землю упадет большой советский спутник – ученые

despravda | 09.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-09 10:10

Через две недели на Землю упадет большой советский спутник – ученые
Согласно прогнозам, космический аппарат размером 4,4 на 8,2 метра и весом в полторы тонны разрушится 25 октября.

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Об этом говорят данные, представленные в проекте Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) SATFLARE передает Rus.Media.

Советский спутник “Молния-1-44” войдет в атмосферу Земли в ближайшие две недели. Он может упасть 25 октября.

По прогнозам ученых, при попадании в атмосферу Земли космический летательный аппарат может сгореть в полном объеме, поэтому какие-то его части упадут на поверхность планеты. На данный момент нет данных о том, где это может произойти – лишь проекция орбиты аппарата, в течение которой он может упасть.

Спутник “Молния-1-44” был запущен в космос в 1979 году и уже отработал свой срок.

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