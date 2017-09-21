Через Чернигов пойдут новые поезда
«Укрзализныця» планирует на 2018 год масштабные изменения в системе железнодорожного сообщения. Об этом на брифинге заявил.а.председателя правления предприятия Евгений Кравцов.
По его словам, в ближайшее время из Одессы в Кишинев запустят поезд. В столице Молдавии пассажиры смогут добраться за три часа. Реализовать проект планируют еще до конца этого года.
Также среди планов железнодорожников развитие внутренней сети – соединить областные центры, среди которых и Чернигов.
«Наша цель – соединить областные центры, такие как Черкассы, Чернигов, улучшить сообщение с Житомиром, развивать маршруты из Львова. В перспективе будет введен маршруты Ужгород – Лисичанск, Ивано-Франковск – Константиновка. Это позволит надежно соединить Донбасс с центральными и восточными регионами страны. Значительно усовершенствуем сообщения Приднепровья: Днепр и Запорожье получат новое качественное соединение. В общем мы предоставим украинцам значительно больше возможностей путешествовать по стране, узнавать ее», – пообещал Евгений Кравцов.
Источник: Семь дней
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