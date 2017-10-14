Чемпионат Украины. “Ворскла” едва не отобрала очки у “Шахтера”, обзор матча (Фото)
2017-10-14 07:11
Чемпионат Украины. “Ворскла” едва не отобрала очки у “Шахтера”, обзор матча (Фото)
Ворскла едва не ушла от поражения в матче с Шахтером, проигрывая 0:2.
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Ворскла едва не ушла от поражения в матче с Шахтером, проигрывая 0:2, передает Rus.Media.
Донецкий “Шахтер” и полтавская Ворскла ярким поединком открыли программу 12-го тура чемпионата Украины.
Шахтер на правах фаворита с первых минут пошел вперед, были моменты у Ракицкого и Феррейры, а на 21-й минуте открыл счет. Алан Патрик нашел эффектной передачей Марлоса, тот обыграл Ткаченко и направил мяч в сетку.
На 36-й минуте “Шахтер” удвоил преимущество, когда прострел Исмаили с левого фланга замкнул оставленный без присмотра Феррейра.
Казалось, все в этом матче решено, но Ворскла не только не сломалась”, но и сумела отыграться. Фактически сразу после второго пропущенного мяча оломоец мастерски реализовал выход один на один с вратарем, а во втором тайме он же замкнул фланговую передачу Ребенка.
Чтобы спасти ситуацию Фонсека бросил в бой второго нападающего Бланко-Лещука и если первый момент он не реализовал, то во втором отдал голевую передачу на Феррейру, который принес Шахтеру победу.
Шахтер – Ворскла 3:2 Голы: Марлос, 21, Феррейра, 36, 82 – Коломоец, 42, 57
Шахтер: Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Бланко-Лещук, 79), Алан Патрик (Фред, 68) – Петряк (Коваленко, 54), Тайсон, Марлос – Феррейра
Ворскла: Ткаченко – Скляр, Чижов, Даллку, Сапай – Чеснаков (Ткачук, 77), Кравченко (Саков, 90) – Кадимян (Одарюк, 71), Шарпар, Ребенок – Коломоец Предупреждения: Ракицкий, Алан Патрик – Сапай, Скляр