Чемпионат области по художественной гимнастике определил лучших
11-12 октября в спортивном зале обще-образовательной школы №19 состоялся чемпионат Черниговской области по художественной гимнастике.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
В соревнованиях приняли участие команды Черниговской областной ШВСМ, ОКДЮСШ, ДЮСШ «Чернигов» и ОПДтаЮ.
Среди гимнасток в 8 возрастных категориях определялись сильнейшие в области. Лучшей по программе мастеров спорта стала воспитанница ЧО ШВСМ Диана Спешилова; по программе кандидатов в мастера спорта – воспитанница ДЮСШ «Чернигов» Марина Петроченко ; по программе взрослого разряда – воспитанница ДЮСШ «Чернигов» Анастасия Ревун.
Все победители воспитанницы старшего тренера Черниговской области Юлии Бориско.
Закончились соревнования интересными показательными выступлениями гимнасток и торжественным парадом награждением, на котором также были вручены почетные звания мастеров спорта Украины по художественной гимнастике Алине Король и Мэри Мкртчян — воспитанницам ЧО ШВСМ, которые являются студенткам ЧНПУ им. Т.Г. Шевченко.