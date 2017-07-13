Чем полезно плавание для младенцев
Это очень полезно для его здоровья. Сообщает сайт Наша мама.
ДЦП
При ДЦП из-за нарушения в какой-то части головного мозга ребенку очень тяжело двигать какой-то частью тела. А что не движется, то не развивается и атрофируется. Вода держит малыша, словно в состоянии невесомости, ему намного легче двигаться, и это очень помогает сохранить активность и развить подвижность парализованной части тела.
Проблемы со стулом
Проблемы со стулом у младенцев плавание решает за счет активизации работы кишечника. Когда ребенок находится горизонтально в воде, и двигается в ней, вода массирует животик, улучшается и кровообращение и работа внутренних органов.
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Недоношенные дети
Особенно важно пребывание в воде для недоношенных деток, при недоборы веса. В бассейне такие малыши намного активнее развиваются: вода не ограничивает движений, ручки-ножки быстрее двигаются, и ребенок быстрее догоняет сверстников в развитии. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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