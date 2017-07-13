Чем полезно плавание для младенцев

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Это очень полезно для его здоровья. Сообщает сайт Наша мама.

Кривошея
Кривошея – это состояние, когда головка ребенка повернута на одну сторону. Специальные упражнения в воде укрепляют воротниковую зону, и шея выравнивается.

ДЦП
При ДЦП из-за нарушения в какой-то части головного мозга ребенку очень тяжело двигать какой-то частью тела. А что не движется, то не развивается и атрофируется. Вода держит малыша, словно в состоянии невесомости, ему намного легче двигаться, и это очень помогает сохранить активность и развить подвижность парализованной части тела.

Проблемы со стулом
Проблемы со стулом у младенцев плавание решает за счет активизации работы кишечника. Когда ребенок находится горизонтально в воде, и двигается в ней, вода массирует животик, улучшается и кровообращение и работа внутренних органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почему в детском меню должны быть яйца

Недоношенные дети
Особенно важно пребывание в воде для недоношенных деток, при недоборы веса. В бассейне такие малыши намного активнее развиваются: вода не ограничивает движений, ручки-ножки быстрее двигаются, и ребенок быстрее догоняет сверстников в развитии. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: uaua.info

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr