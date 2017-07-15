Чем полезна йога для школьников
О пользе этого вида спорта, сообщает сайт Наша мама.
В этом возрасте важно укреплять мышцы спины и всего тела, формировать правильную осанку, развивать гибкость. Йога повышает иммунитет, улучшает работу всех систем организма (пищеварительной, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой и т.д.). Активным детям йога помогает успокоиться, сосредоточиться на задании, спокойным и тихим – расслабиться и быть уверенным в себе.
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Простые дыхательные техники и медитации учат управлять своими эмоциями. Ребенок начинает понимать, что несколько минут дыхания помогут сбросить напряжение, агрессию, сделать ум ясным перед контрольной работой. В Индии, США, других странах начинают вводить занятия йогой в школьную программу. В учебных заведениях, где ведут йогу и регулярно медитируют, снижается агрессия и риск асоциального поведения. Занятие проходит 40-60 минут, 2-3 раза в неделю. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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