Чем полезна йога для детей дошкольного возраста
Все, что стоит знать маме о пользе этой древней практики для ребенка, сообщает сайт Наша мама.
3-7 лет
Йогу ведут уже наименьшим, начиная с детсадовского возраста. Реже в 3, чаще все-таки после 4 лет ребенок может в группе делать простые асаны, играя, копировать животных, знакомиться с дыханием и лежа на спине представлять себя на ковре-самолете, пролетают над городом.
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Наименьшим асаны помогают поддерживать и развивать гибкость, гармонично расти, чередовать активность и моменты сосредоточения, расслабляться и отдыхать. Занятие длится 30-40 минут, чем два раза в неделю для начала вполне достаточно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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