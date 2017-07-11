Чем полезна йога для детей дошкольного возраста

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Все, что стоит знать маме о пользе этой древней практики для ребенка, сообщает сайт Наша мама.

Возраст йоге не ограничен. Древняя практика, кажется, живет в каждом из нас. Знания о себе, свой разум, тело нужно просто бережно извлечь на поверхность. Занятия йогой для разных возрастных групп проходят в разном ритме и в разной форме, для детей – в виде игр, притч и историй. Инструктор рассказывает малышам о дыхании, о том, как устроен мир, о ненасилия, как быть дружелюбным.

3-7 лет
Йогу ведут уже наименьшим, начиная с детсадовского возраста. Реже в 3, чаще все-таки после 4 лет ребенок может в группе делать простые асаны, играя, копировать животных, знакомиться с дыханием и лежа на спине представлять себя на ковре-самолете, пролетают над городом.

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Наименьшим асаны помогают поддерживать и развивать гибкость, гармонично расти, чередовать активность и моменты сосредоточения, расслабляться и отдыхать. Занятие длится 30-40 минут, чем два раза в неделю для начала вполне достаточно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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