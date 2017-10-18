Чем полезен терен? Это интересно
2017-10-17 22:18
Чем полезен терен? Это интересно
Терн — это кустарник или небольшое деревцо 2 – 3 метра в высоту.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Растет на вашем участке замечательный кустарник — дерево терн? Если нет, то обязательно надо посадить. Чем полезен терен? Сегодня мы поговорим об этом.
Терн — это кустарник или небольшое деревцо 2 – 3 метра в высоту. Ветви заканчиваются толстым острым шипом. В народе его называют дикой сливой или колючей сливой. Из за своей неприхотливости и полезности, терн стали выращивать в садах. Полезным является все в этой волшебной растении: цветы, листья, кора, корни, плоды.
Цветы собирают и сушат в стадии бутонов слегка распустились.
Листья собирают и сушат до появления на кустах плодов.
Кора и корни наиболее полезные в период когда началось сокодвижение, весной.
Плоды собирают осенью, когда они станут темно синими и менее терпкие на вкус. А лучше после первого заморозка.
– Чай из сухих листьев и цветов терна действует как легкое слабительное. Полезен людям, которые ведут сидячий образ жизни. На 2 столовые ложки сухой смеси 0,2 литра кипятка, настаиваем и пьем как чай, используя вместо заварки.
– Крепким отваром из цветков полощут рот при воспалении слизистой и горла. Листья, прикладывая, используют для заживления ран и язв.
– Цветочный отвар обладает обезболивающим, потогонным свойством, улучшает обмен веществ.
– Кора и корни в виде отвара применяют как вяжущее и жаропонижающее средство. Помогает женщинам при воспалении и белесых выделениях. Отвар разбавить на половину кипяченой водой и принимать по пол стакана 3 раза в день.
– Плоды терна повышают аппетит, обладают закрепляющим, антисептическим, вяжущим и мочегонным действием.
Вот сколько пользы может принести один кустарник.
Из плодов терна получается очень вкусный компот можно добавить яблоки, черноплодной рябины. Плоды можно сушить и использовать как сухофрукты.
Созревшие ягоды очень полезные и вкусные. Съеденная горсть терна один раз в день, стимулирует работу почек.
И еще, он божественно красив, когда цветет весной, когда созревают плоды. Советую всем посадить в своих владениях пару кустов терновника, не пожалеете.