Чем полезен секс: 7 лечебных свойств
Это не только приятно, но и полезно!
2. Женщины часто жалуются на головную боль и поэтому отказываются от секса.
А зря. Потому что от качественного секса головная боль проходит. Люди, регулярно занимающиеся сексом, меньше подвержены апатии и психическим заболеваниям. Эндорфины, поступающие в кровь при оргазме, улучшают настроение и легко избавляют от депрессии.
3. Состояние иммунной системы напрямую зависит от нашего эмоционального состояния.
Чем лучше ты себя чувствуешь, тем меньше болеешь. “Сексуальный” гормон – серотонин – укрепляет иммунную систему настолько, что даже в самый разгар эпидемии гриппа вероятность того, что ты заболеешь, снижается в два раза.
4. Регулярный секс позволяет в два раза снизить вероятность инсульта и инфаркта.
У тех, кто активно занимается сексом, улучшается кровообращение, тренируется сердечная мышца, улучшается общий тонус организма.
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5. Благодаря сексу можно забыть об обезболивающих таблетках.
Вечерний секс – лучшее снотворное. Он расслабляет и позволяет заснуть без всяких проблем. А вот утренний, наоборот, бодрит и позволяет целый день чувствовать прилив сил и бодрости.
6. Секс обладает детокс-эффектом.
То есть во время полового акта кровь начинает циркулировать быстрее, и этот процесс очищает нас от токсинов. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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