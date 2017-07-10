Чем полезен секс: 7 лечебных свойств

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Это не только приятно, но и полезно!

1. Большинство женщин, заболевают на мастопатию, не ведут регулярную половую жизнь.
При этом диагнозе врачи советуют женщине забеременеть, а значит, заняться сексом. Секс – прекрасное средство при застойных явлениях в малом тазу: половой член партнера выступает в роли массажера, разгоняя кровь и заставляя стенки влагалища и матку сокращаться.

2. Женщины часто жалуются на головную боль и поэтому отказываются от секса.
А зря. Потому что от качественного секса головная боль проходит. Люди, регулярно занимающиеся сексом, меньше подвержены апатии и психическим заболеваниям. Эндорфины, поступающие в кровь при оргазме, улучшают настроение и легко избавляют от депрессии.

3. Состояние иммунной системы напрямую зависит от нашего эмоционального состояния.
Чем лучше ты себя чувствуешь, тем меньше болеешь. “Сексуальный” гормон – серотонин – укрепляет иммунную систему настолько, что даже в самый разгар эпидемии гриппа вероятность того, что ты заболеешь, снижается в два раза.

4. Регулярный секс позволяет в два раза снизить вероятность инсульта и инфаркта.
У тех, кто активно занимается сексом, улучшается кровообращение, тренируется сердечная мышца, улучшается общий тонус организма.

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5. Благодаря сексу можно забыть об обезболивающих таблетках.
Вечерний секс – лучшее снотворное. Он расслабляет и позволяет заснуть без всяких проблем. А вот утренний, наоборот, бодрит и позволяет целый день чувствовать прилив сил и бодрости.

6. Секс обладает детокс-эффектом.
То есть во время полового акта кровь начинает циркулировать быстрее, и этот процесс очищает нас от токсинов. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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