Чем полезен рыбий жир в капсулах
2017-01-17 11:08
Чем полезен рыбий жир в капсулах
Рассказываем о пользе самого нелюбомого продукта с детства, который так старательно заставляли нас употреблять родители.
Рыбий жир — это ценный продукт питания, источник полезных жирных кислот Омега 3, витаминов А, Д, Е, который получают из печени трески. Он бывает в капсулах и реже в жидком виде, купить его можно в каждой аптеке.
Рыбий жир не стоит путать с рыбьим жиром, который добывают из мышечной ткани лососевых рыб, передаєЗМІ
В чем его польза?
Витамин D имеет способность помогать минералов, поэтому рыбий жир нужно принимать для улучшения роста костной ткани.
Рыбий жир способствует улучшению состояния суставов при артрите. Он также повышает уровень их подвижности, уменьшая болевые ощущения и прекращая процесс воспаления.
Витамин А предупреждает развитие диффузной алопеции, избавляет от появления преждевременной седины. Поэтому рыбий жир рекомендуется принимать для улучшения состояния волос.
Ученые неоднократно доказывали, что употребление рыбьего жира ведет к ускорению метаболических процессов. Стоит отметить, что регулярное употребление препарата повышает интенсивность сжигания жира до 15%. Поэтому для девушек, которые хотят сбросить пару лишних кило, рыбий жир – настоящая находка.
Рыбий жир нормализует функционирование кровеносной системы, предотвращает формирование тромбов, а также налаживает микроциркуляцию крови в органах и тканях.
Регулярное употребление рыбьего жира снижает риск возникновения сахарного диабета.
Употребление рыбьего жира помогает предупредить появление угревой сыпи и появление пигментных пятен.
Рыбий жир, помогает выработке гормона серотонина, необходимого для хорошего настроения и счастья, помогает бороться с раздражительностью и депрессиями.
Показания при которых не стоит принимать рыбий жир:
недостаточность печени холецистит туберкулез легких в острой форме увеличение щитовидной железы высокий уровень содержания кальция в организме лихорадочный синдром саркоидоз
Но перед тем, как начать принимать рыбий жир, обязательно проконсультируйся со своим врачом!