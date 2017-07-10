Чем полезен бассейн для будущей мамы
Как правило, беременные отдают предпочтение бассейну, так как в воде прибавка в весе ощутима, поэтому можно расслабиться. В бассейне можно плавать или заниматься аквааэробикой.
Польза для лактации
Акушеры говорят, что бассейн – отличная профилактика проблем с лактацией. Во время плавания происходит массаж грудных мышц и улучшается их кровоснабжение.
Держим фигуру в норме
Пожалуй, один из страхов беременных после родов – как возвращать былые формы? Плавание в бассейне или аквааэробика поможет держать фигуру в норме и повысит выносливость. Можно остановиться на обычной растяжке в воде, которая сделает мышцы более эластичными.
Тренируем дыхательную систему
Во время плавания тренируется дыхательная система, а кровь обогащается кислородом, что полезно не только для беременной, но и для ребенка. Женщинам в положении даже можно нырять, но только под руководством тренера, так как умение задерживать дыхание пригодится при потугах.
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Польза для ребенка
Известны случаи, когда ребенок занимает неправильное положение в матке – ягодицами или ножками к “выходу”. Перед родами классическое положение – головой вниз. Эксперты отмечают, что с помощью плавания в бассейне малыш в утробе сможет принять правильное положение.
Повышаем иммунитет
Если нет противопоказаний, то беременной можно посещать бассейн все 9 месяцев, так как плавание укрепляет иммунитет. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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