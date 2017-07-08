Чем питаться в жаркие дни?
Салат из свежих овощей – идеальное летнее блюдо. Только заправлять его нужно не майонезом, а оливковым маслом или нежирными заправками. Салат нужно готовить только из свежих овощей и тут же съедать. Диетологи утверждают, что овощи зеленого и белого цвета обладают охлаждающим эффектом, поэтому кушайте на огурцы, кабачки, капусту, зелень.
На перекус – кефир
Кисломолочные продукты обязательно должны присутствовать в вашем рационе, лето – не исключение. Единственное правило – абсолютная свежесть! Кефир, йогурт, простокваша, ряженка, нежирный творог – все продукты помогают пищеварению и насыщают организм влагой. Что касается мороженого, то просто старайтесь не увлекаться им и не воспринимайте его, как десерт, который подают после окончания трапезы. Если уже едите, то считайте это полноценным перекусом.
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