Чем опасны роды летом
Несколько моментов, которые должны вас насторожить, сообщает сайт Наша мама.
Дискомфорт от жары вы можете почувствовать разве что в машине без кондиционера по пути в роддом. В то же время, преимущество родов летом – это то, что вам не нужно долго собираться и одеваться – достаточно сарафана и шлепок или футболки и легких брюк.
Важный нюанс, который нужно учитывать: много роддомов летом закрываются на генеральную уборку, поэтому, если вы решили договориться с врачом заранее, обязательно узнайте график мойки роддомов, а затем выбирайте роддом и специалиста.
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Кстати, договоренности с врачом все чаще нарушаются, причем именно со стороны медика. Поэтому вы должны быть уверены, что специалист приедет в нужный момент и сделает все, о чем вы с ним договаривались. Так что внимательно прочитайте договор и обсудите все детали. Персонала тоже неважно, какая за окном погода, – будь то +35 или -20. Ни жара, ни мороз не помешают хорошим врачам помочь малышу появиться на свет. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Джерело6 uaua.info
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