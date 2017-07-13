Чем опасны роды летом

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько моментов, которые должны вас насторожить, сообщает сайт Наша мама.

Лето всегда ассоциируется с духотой в помещениях, и вы, конечно же, представляете, как будете 12 часов мучиться в этой самой духоте. Но на самом деле обязательное требование в помещении для родов – наличие проточной вентиляции, возможно, и кондиционера.

Дискомфорт от жары вы можете почувствовать разве что в машине без кондиционера по пути в роддом. В то же время, преимущество родов летом – это то, что вам не нужно долго собираться и одеваться – достаточно сарафана и шлепок или футболки и легких брюк.

Важный нюанс, который нужно учитывать: много роддомов летом закрываются на генеральную уборку, поэтому, если вы решили договориться с врачом заранее, обязательно узнайте график мойки роддомов, а затем выбирайте роддом и специалиста.

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Кстати, договоренности с врачом все чаще нарушаются, причем именно со стороны медика. Поэтому вы должны быть уверены, что специалист приедет в нужный момент и сделает все, о чем вы с ним договаривались. Так что внимательно прочитайте договор и обсудите все детали. Персонала тоже неважно, какая за окном погода, – будь то +35 или -20. Ни жара, ни мороз не помешают хорошим врачам помочь малышу появиться на свет. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Джерело6 uaua.info

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