Чем опасны каникулы для школьников

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

На самом деле дети становятся малоподвижными, что негативно влияет на их здоровье, сообщает сайт Наша мама.

Исследование показало, что среднестатистические британские школьники теряют 80% того фитнес-уровня, которого им удалось достичь во время учебы в школе при регулярных уроках физкультуры.

К сожалению, летние лагеря и спортивные клубы не по карману родителям многих детей, и они просто оставляют потомков доме, где школьники проводят почти все время перед телевизором. Компания UK Active оценила уровень физической активности 400 школьников до и после летних каникул. Оказалось, что после отдыха в них резко падают спортивные показатели в том, что касается бега на различные дистанции, а также более быстрой утомляемости.

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Результаты были сильнее выражены среди детей с 25% наименее обеспеченных семей, которые демонстрировали в 18 раз больше плохие спортивные показатели после летних каникул, чем у детей с 25% самых богатых семей. Именно поэтому организаторы данного опроса призывают правительство выделить часть средств из тех 415 млн фунтов, которые будут собраны в качестве дополнительного налога на сахар в продуктах питания и напитках для детей, чтобы предоставить школьникам возможность более активного летнего отдыха. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: medikforum.ru

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