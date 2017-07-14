Чем опасно антибактериальное мыло во время беременности
Оказывается, оно несет значительную опасность, сообщает сайт Наша мама.
Эксперименты, которые были проведены учеными, показали, что антибактериальные химические вещества, используемые в бытовых продуктах, не способны убивать микробы, вызывающие вредные заболевания, а простое мыло и вода могут быть гораздо эффективнее. Люди считают, что антимикробное мыло для рук предлагает лучшую защиту от болезней, но, как правило, оно ничем не лучше, чем простое мыло и вода “, – отметила доктор Барбара Саттлер, профессор гигиены окружающей среды Университета Сан-Франциско.
Также ученые выяснили, что использование химических веществ может увеличить антибактериальную резистентность, которая, как известно, делает антибиотики менее эффективны. Кроме того, эксперты предупреждают, что много антибактериальных продуктов могут нанести вред, особенно беременным женщинам и тем, кто кормит грудью. Дело в том, что антибактериальные химические вещества изменяют активность гормонов в организме, многие из которых действуют на развитие ребенка.
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“Влияние окружающей среды и человека на триклозан и триклокарбан широко распространены, затрагивающих беременных женщин и детей – как тех, кто еще находится в утробе матери, так и новорожденных. Мы должны разработать лучшие альтернативы и предотвратить ненужный влияния антимикробных химикатов “, – сказал Рольф халдеи, профессор техники в Университете штата Аризона. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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