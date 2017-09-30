Чем опасен сонный паралич?
2017-09-29 22:06
Чем опасен сонный паралич?
Синдром старой ведьмы.
Сонный паралич похож на ночной кошмар наяву, передает Rus.Media.
Если ты хоть раз переживали состояние под названием «сонный паралич», то больше никогда его не забудешь. Ты просыпаешься ночью, преодолевает чувством, что в комнате кроме тебя кто-то есть, при этом ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Как будто стала заложницей собственного тела. Если тебе хоть раз приходилось это переживать – мы собрали несколько интересных фактов о сонном параличе, которые помогут тебе справиться с этим состоянием.
Это правда очень страшно, мы знаем. Для тех счастливцев, кому ни разу не приходилось испытывать нечто похожее, рассказываем. Ты просыпаешься (или засыпаешь), и внезапно на тебя накатывает ощущение непонятного ужаса. Это может быть ощущение чьего-то присутствия в комнате, шорохи за дверью или даже голоса. При этом ты не можешь пошевелиться. Ты полностью проснулся, бодрствуєш, но двинуться не в состоянии, как если бы твое тело было твоим гробом. Через несколько секунд или минут это проходит, ты подпрыгиваешь, включаешь свет и пытаешься отдышаться.
Механизмы паралича известны
При наступлении фазы быстрого сна (REM-фазы) наш мозг, чтобы обезопасить нас самих, выключает некоторые регионы, которые отвечают за движение. Не за любое движение, конечно, но за активную. То есть если за нами во сне гонится саблезубый тигр, мы не схоплюємся с кровати и не мчимся на всех парах, куда глаза не смотрят. Когда мы просыпаемся, эти отделы, соответственно, включаются обратно. Но иногда наступает сбой, и моторные функции при пробуждении человека включаются не сразу. Мы проснулись, но мозг не успел «включить» все нужные функции, не разобрался, спим мы или уже наблюдаем.
В идеале человек должен просыпаться во время стадии медленного сна, в этот период организм отдохнул и готов к подвигам.
Причин сонного паралича может быть много
И все они касаются тех или иных нарушений во сне:
сбой биоритмов (например, из-за перелета в другой часовой пояс);
недосыпание из-за стрессов и переживаний;
депрессия;
сон в неудобной позе (на спине или отлежав конечность);
вредные привычки;
прием некоторых лекарств — нейрометаболических стимуляторов, антидепрессантов;
психические расстройства и заболевания;
генетическая предрасположенность.
Но, если говорить откровенно, никто вам не назовет точную причину.
Он происходит во время засыпания или пробуждения
Сонный паралич бывает гіпногогическим (возникают в период засыпания) и гіпнопомпическим, который проявляется, собственно, в минуты пробуждения. Первый вид встречается реже, обычно он происходит, когда тело уже «уснула», но мозг продолжает спать.
Иногда при сонном параличе могут случаться галлюцинации
В отличие от кошмаров, которые мы видим с закрытыми глазами во время быстрой фазы сна, галлюцинации при сонном параличе могут возникать и тогда, когда глаза у тебя открыты. Как такие картинки довольно редкие, но вот ощущение чьего-то присутствия в комнате — явление довольно частое. Чаще всего это спровоцировано паникой, которая охватывает человека, осознает, что он не способен двинуться.
Это не длится долго
От нескольких секунд до — максимум! — пара минут. Это время может показаться тебе вечностью, но на самом деле все происходит очень быстро. Чтобы успокоиться, попробуй считать про себя.
Сонный паралич не опасен. Почти
Нет никаких доказательств, что сонный паралич способен повлечь за собой какие-то проблемы со здоровьем. Но. Он может серьезно напугать, и если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, паралич может негативно сказаться на его сердце. Другая опасность — недостаточная информированность (именно от этой опасности сейчас мы тебя спасем), когда человек, ощущая сонный паралич, убежден, что у него не все в порядке с психикой.
Если это произошло, что делать?
Для начала успокоиться (ага, легко сказать!) и начать, например, считать вслух. Осознай, что это — временное и безвредное состояние. Главное — не сопротивляйся паралича, иначе может возникнуть ощущение удушья, а мы этого не хотим. Выровняй дыхание, попробуй считать вдохи и выдохи. Как вариант — попробуй пошевелить, например, языке. Возможно, твое тело проснется быстрее.
Чтобы избежать сонного паралича — спи!
Самый верный способ сделать так, чтобы с тобой этого не произошло — оптимизировать режимы работы и отдыха. Недосыпание и стресс могут легко стать причинами сонного паралича. Поэтому ложись спать вовремя, отключай гаджеты за несколько часов до сна, принять расслабляющую ванну и не наедайся сразу перед тем, как лечь в кровать.
На протяжении веков люди были уверены, что сонный паралич вызывают демоны, злые духи и другие враждебные человеку силы. Теперь мы знаем, что всему есть разумное научное объяснение. Почти.
Спокойной ночи и добрых снов!