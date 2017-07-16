Чем опасен авторитарный стиль воспитания ребенка
Такое воспитание будет иметь негативные последствия в будущем, сообщает сайт Наша мама.
В большинстве случаев прессинг со стороны родителей используется, конечно, из лучших побуждений, часто воспитание в строгости передается по наследству. Или мама просто устала и чувствует себя беспомощным: “Сейчас папе позвоню! Он тебе покажет!”, И папе, чтобы не терять авторитет, приходится наглядно “показывать” ремнем, как ребенок неправа.
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На самом деле это очень опасная позиция. Сегодня ребенок маленький, но время бежит, и вскоре детские проблемы превратятся в подростковые. Это жизнь, и ребенок из благополучной семьи может вмешаться куда угодно – плохие компании, ранняя беременность, проблемы с полицией. В престижных школах тоже бывает буллинг. Даже первая любовь и ссоры с подругами – это уже проблема, и тинейджер с неокрепшей подростковой психикой, гормональными бурями, конечно, не обратится к родителям, которых боялся с детства. Такого допускать нельзя. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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