Чем опасен авторитарный стиль воспитания ребенка

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Такое воспитание будет иметь негативные последствия в будущем, сообщает сайт Наша мама.

Некоторые выбирают авторитарный метод воспитания, считая, что это лучший способ регулирования границ в отношениях с детьми. Ведь если быть на одной волне, вести себя как друг-тинейджер, то слушаться ребенок точно не будет. Не научится читать-писать, не закончит школу, сопьется и так далее. К счастью, сегодня мало кто так думает, но строгих родителей я вижу довольно часто. “Только маме не говорите, что я не поел”, “Ненавижу эти занятия, мама заставляет”, “Мне нельзя в песочницу, забруднюся, ругать сильно будут”, – дети говорят это мне, посторонней тетке, которая им улыбнулась. А маме молчат.

В большинстве случаев прессинг со стороны родителей используется, конечно, из лучших побуждений, часто воспитание в строгости передается по наследству. Или мама просто устала и чувствует себя беспомощным: “Сейчас папе позвоню! Он тебе покажет!”, И папе, чтобы не терять авторитет, приходится наглядно “показывать” ремнем, как ребенок неправа.

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На самом деле это очень опасная позиция. Сегодня ребенок маленький, но время бежит, и вскоре детские проблемы превратятся в подростковые. Это жизнь, и ребенок из благополучной семьи может вмешаться куда угодно – плохие компании, ранняя беременность, проблемы с полицией. В престижных школах тоже бывает буллинг. Даже первая любовь и ссоры с подругами – это уже проблема, и тинейджер с неокрепшей подростковой психикой, гормональными бурями, конечно, не обратится к родителям, которых боялся с детства. Такого допускать нельзя. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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