Чем небпезпечний недостаточный сон для ребенка
На самом деле, ограничения сна для ребенка несет негативные последствия, сообщает сайт Наша мама.
В ходе исследования ученые изучали информацию о средней продолжительности сна, полученной от 1567 9-летних детей. Команда получила ДНК из образцов слюны у детей и исследовала длину их теломер. В результаты они выяснили, что длина теломер, которые защищают ДНК от повреждений, и их состояние могут изменяться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, которые связаны с депрессией, бедностью и стрессом.
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Кроме того, они обнаружили, что у детей, которые спали меньше, теломеры были короче. Дети, что спали около 7-8 часов имели более короткие теломеры, чем их сверстники, которые не нарушали распорядок дня. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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