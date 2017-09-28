Чем наполнить ланчбокси для перекусов в школе
2017-09-27 19:54
Чем наполнить ланчбокси для перекусов в школе
Еда из столовой не всегда приходится по вкусу детям. Мы подскажем вам несколько идей для перекуса между уроками.
Сэндвичи и бутерброды
Приготовь ребенку бутерброды из зернового хлеба с творожным сыром, відварнем или запеченным мясом. Чтобы начинка не была сухой обязательно добавь овощи: огурец, редис, перец или салатные листья. Воздержись от сладких шоколадных начинок и сливочного масла. Для сохранения заверни сэндвич в фольгу.
Роллы в лаваше
Для разнообразия замены привычный батон или тостовый хлеб на тонкий лаваш. Начинка может быть самая разная: отварная птица, рыба, сыр. Свернуть в рулон и дать с собой можно нарезанную ветчину с сыром чеддер. Не стоит добавлять помидоры, ведь начинка может размокнуть и ребенок испачкается.
Мини-пицца и несладкие кексы
Неплохой вариант перекуса – любимая пицца ребенка в уменьшенном варианте, приготовленная дома. В начинке лучше не использовать жирную колбасу, а заменить ее вареным куриным мясом.