Чем лечить трещинки на губах?
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
– Гігєнічна помада. В аптеках немалый выбор этих средств, поэтому советуем выбирать бальзам на травах и изготовлен с использованием воска.
– Сок алоэ, свежевыжатый, поможет вам избавиться от трещинок если им смазывать губы 2-3 раза в день.
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– Смочите ватный диск в настойке чистотела, ромашки, череды и шалфея и протирать им губы.
– Также спасут вас витамины А, Е, В в капсулах, которые нужно наносить на ранки 2-3 раза в сутки.
– Масло облепихи, шиповника и чайного дерева также снимают неприятные ощущения и улучшают состояние губ.
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