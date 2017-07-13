Чем лечить трещинки на губах?

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Трещинки на губах

– Гігєнічна помада. В аптеках немалый выбор этих средств, поэтому советуем выбирать бальзам на травах и изготовлен с использованием воска.

– Сок алоэ, свежевыжатый, поможет вам избавиться от трещинок если им смазывать губы 2-3 раза в день.

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– Смочите ватный диск в настойке чистотела, ромашки, череды и шалфея и протирать им губы.

– Также спасут вас витамины А, Е, В в капсулах, которые нужно наносить на ранки 2-3 раза в сутки.

– Масло облепихи, шиповника и чайного дерева также снимают неприятные ощущения и улучшают состояние губ.

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