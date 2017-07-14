Чем лечить остеохондроз?

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Лекарства от остеохондроза

Благодаря малоподвижном образа жизни сдвигаются межпозвонковые диски, позвоночник перестает быть упругим, перестает амортизировать движения и возникают трещины. В участке деформации возникает фиброзная и костная ткани. Разрастания могут ущемлять спинномозговые корешки, кровеносные сосуды, вызывая болезненные ощущения и способствуя развитию радикулита.

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Лечение остеохондроза шейного отдела в домашних условиях можно проводить, применяя в течение двух недель растирание из сока хрена с водкой (по 200 мл) и глицерином (2 ст. л.). Подобные методы применяют и в случае поясничного остеохондроза. В поясницу втирают уксус, настоянный на багульнике обычном, делают компрессы из листьев капусты или из кашицы вареной репы.

Вы также можете делать компрессы: нужно взять и растереть в порошок бодягу, смешать с подсолнечным маслом в соотношении 1:30. Натереть полученной мазью больные места и сделать согревающий компресс. Держать 40 минут. Бодяга хорошо раздражает нервные рецепторы, отчего происходит значительный приток крови к больному месту.

На ночь можно применять обыкновенные горчичники, которые ставят на пояснично-крестцовый участок. Они хорошо прогревают больные места, уменьшают застой крови на участках, близких к защемленного корешка нерва.

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