Чем кормить ребенка в дороге
Маленькие подсказки для мамы сообщает сайт Наша мама.
Основная еда детей в дороге. Здесь важны 3 пункта:
сытная еда
Удобство (не нужно разогревать, есть руками и т.п.)
Пища должна быть любимой, нравиться детям. Оставьте те блюда, которые дети едят с договоренностями, для более комфортных условий.
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Самые популярные блюда для путешествий в нашей семье – это:
Из творога – запеканки, сырники. Это вкусно, питательно и легко, можно есть руками.
Из мяса – котлетки, запеченное куриное / индюшиное филе.
Свежие овощи к мясу – зависит от сезона. У нас, чаще всего, это огурцы и перец, помидоры черри.
Вареные яйца. Идут на “ура” и взрослым, и детям. Единственный момент: детям лучше варить перепелиные яйца. Они маленькие, их удобнее кушать и меньше шансов, что ребенок передумает есть в процессе.
Маленькие бутерброды из цельнозернового хлеба с маслом и сыром. Можно добавить лист зелени или мясо. Здесь – как подскажет ваш вкус и фантазия. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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