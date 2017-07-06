Чем чревата зависимость от кофе?
1. Бессонница.
Говорить о причинах этого явления не приходится. Кофе доводит до переутомления, и за это нервная система дает сбои, не может своевременно переключиться в другой режим, который призван восстановить ее после утомительного дня. Практически все кофеманы в большей или меньшей степени имеют проблемы с засыпанием и качеством сна. Это отражается на здоровье, защитные механизмы, приводит к преждевременному старению.
2. Снижена концентрация внимания.
Проще говоря – невнимательность, которая часто свойственна людям почтенного возраста. Так, кофе в небольших дозах и при условии редкого потребления, наоборот, повышает концентрацию внимания. Но, при регулярном потреблении в больших количествах, происходит обратный эффект, который обусловлен все тем же истощением нервной системы.
3. Забывчивость.
Этот эффект тесно связан с пониженной концентрацией внимания. Любители кофе в больших количествах и высокой концентрации часто страдают от того, что забывают важные и нужные вещи – карточки в банкоматах, ключи, телефоны, даты, цифры и многое другое. Такой эффект, конечно же, наблюдается не сразу, но если вовремя не остановиться в своей кофейной зависимости, он обязательно проявится.
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