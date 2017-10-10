Чем больше у мужчины живот, тем лучший из него любовник!
2017-10-09 19:34
Чем больше у мужчины живот, тем лучший из него любовник!
Недавнее научное исследование показало неожиданные результаты: оказалось, что лучшие любовники — это мужчины с большим животом!…
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Недавнее научное исследование показало неожиданные результаты: оказалось, что лучшие любовники — это мужчины с большим животом! Этот показатель прежде всего относится к сексуальной выносливости, сообщает The Healthy Archive, передает Rus.Media.
Турецкие ученые рассмотрели зависимость между массой тела человека (ИМТ) и сексуальной выносливостью. По результатам их исследований стало известно, что мужчины с большей массой тела продержались на пять минут дольше, худощавых мужчин.
Всего ученые обследовали 200 человек. Они обнаружили, что у мужчин с более высоким ИМТ продолжительность полового акта в среднем составляла 7,3 минуты. У худощавых мужчин акт длился на 2 минуты меньше.
Итак, допустим, парень занимается сексом 100 раз в год.
Имея большой живот, он тратит около восьми часов – целый рабочий день.
Это довольно много времени, не так ли?
Какова же причина резкого повышения сексуальной выносливости?
Ученые говорят, что у мужчин с большим животом гораздо больше эстрадиола, женского полового гормона, который помогает подавлять оргазм.