Человек с Донбасса испортил поезд в Чернигове
18.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
На железнодорожном вокзале задержали жителя Макеевки. Он украл запчасть из вагона.
По это ЧЕline сообщили в администрации станции «Чернигов».
Задержанный залез в один из вагонов и открутил авторегулятор гальмівноі передачи. Рабочие станции заметили незваного гостя и вызвали полицию.
Мужчину поймали и он дал правдивые показания.
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