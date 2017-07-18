Человек с Донбасса испортил поезд в Чернигове

magictr | 18.07.2017 | Новости | Комментариев нет

На железнодорожном вокзале задержали жителя Макеевки. Он украл запчасть из вагона.

По это ЧЕline сообщили в администрации станции «Чернигов».

Задержанный залез в один из вагонов и открутил авторегулятор гальмівноі передачи. Рабочие станции заметили незваного гостя и вызвали полицию.

Мужчину поймали и он дал правдивые показания.

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