Человек посреди Луцка устроил зажигательные танцы

despravda | 16.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-16 19:30

Человек посреди Луцка устроил зажигательные танцы
«Despacito» по-украински.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Возле торгового центра на улице Конякина муж развлекал прохожих танцами, передает Rus.Media.

На видеозаписях, которые сняли очевидцы, танцор сперва движется под бодрую музыку, а потом – под хит этого лета – песню «Despacito» исполнился Luis Fonsi.

Люди говорят, что этот человек не впервые устраивает зажигательные танцы в этом районе города. Мол, он таким образом иногда собирает деньги.

Также признают, что у него хорошее чувство ритма.

Похожие записи

Об авторе

despravda