Человек посреди Луцка устроил зажигательные танцы
16.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-16 19:30
Человек посреди Луцка устроил зажигательные танцы
«Despacito» по-украински.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Возле торгового центра на улице Конякина муж развлекал прохожих танцами, передает Rus.Media.
На видеозаписях, которые сняли очевидцы, танцор сперва движется под бодрую музыку, а потом – под хит этого лета – песню «Despacito» исполнился Luis Fonsi.
Люди говорят, что этот человек не впервые устраивает зажигательные танцы в этом районе города. Мол, он таким образом иногда собирает деньги.
Также признают, что у него хорошее чувство ритма.