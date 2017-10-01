Человек-оркестр, педагогическое праздник и форум лидеров: воскресный інфозвіт
Медийный утро воскресенья началось с новости об очередном заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета, которое запланировано на 5 октября.
Одним из самых интересных вопросов этого исполкома является утверждение программы молодежного жилищного кредитования.
Если немало молодых семей в Чернигове снимают жилье и еле концы с концами сводят, то руководители города и области могут позволить себе не только квартиру купить, но и шикарные особняки. Миллионеры Валерий Кулич и Владислав Атрошенко стали еще богаче.
Но, как известно, счастье не в деньгах. Например, для северян эти выходные было за счастье присутствовать на художественный праздник «Седневская осень».
В первое воскресенье октября учителя отмечают свой профессиональный праздник. Оригинально педагогов поздравили ученики Черниговской школы № 1.
А что думают черниговцы о «презенты» для учителей по случаю профессионального праздника? Об этом – смотрите в сюжете.
А для жителей Стольного Менского района судьба давно сделала особый подарок. Там живет настоящий человек-оркестр – 70-летний Валентин Журавель ловко играет на аккордеоне, одновременно выбивая такт бубнами под ногами и распевая мелодию на глиняной дудочке. Колоритное звучание дополняют еще и колокольчики на шапке, которую музыкант смастерил сам.
А в областном центре состоялся областной Форум представителей политической партии «Наш край», которая участвует в выборах во всех 14 ОТГ Черниговщины.