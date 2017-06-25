ЧЕline приветствует черниговцев с Днем молодежи

magictr | 25.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня в Украине и в Чернигове в частности празднуют День молодежи.

Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня начиная с 2008 года.

Редакция ЧЕline поздравляет с Днем молодежи всех читателей и желает, не зависимо от возраста, всегда чувствовать себя молодыми, а также вдохновения во всех ваших делах, энергии и оптимизма!

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