ЧЕline приветствует черниговцев с Днем молодежи
25.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня в Украине и в Чернигове в частности празднуют День молодежи.
Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня начиная с 2008 года.
Редакция ЧЕline поздравляет с Днем молодежи всех читателей и желает, не зависимо от возраста, всегда чувствовать себя молодыми, а также вдохновения во всех ваших делах, энергии и оптимизма!
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