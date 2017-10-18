Чей оргазм лучше — мужской или женский?
2017-10-17 08:38
Чей оргазм лучше — мужской или женский?
Ученые ответили на этот вечный вопрос сухим языком статистики и фактов. При исследованиях ни один оргазм не пострадал!
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Авторы научно блога ASAPScience собрали данные последних научных исследований в сфере физиологии и сексологии, а также все статистические данные о частоте, глубине, интенсивности и других технических характеристиках такого важного процесса, как оргазм, передает Rus.Media.
Продолжительность
В этом планы уверенно лидируют женщины. Их оргазм длится около 20 секунд, в то время как мужской — от 3 до 10 секунд.
Частота
А вот здесь больше повезло мужчинам. Для них секс заканчивается оргазмом в 95% случаев, а у женщин — лишь на 69%. Но при этом мужчинам после одного оргазма необходим период восстановления (рефракторный период). У женщин же есть способность (суперспособностью, мы бы даже сказали) до многократного оргазма. Это состояние, когда несколько оргазмов следуют друг за другом практически непрерывно, с интервалами в одну-две минуты или даже несколько секунд, причем без дополнительных усилий с твоей стороны, либо серия последовательных оргазмов в течение нескольких минут, но уже как результат дополнительной стимуляции.
Количество
Американское сообщество здравоохранения пришло к выводу, что если взять количество четных оргазмом в гетеросексуальной паре за 1, то в гомосексуальной паре мужчины испытывают столько же оргазмов, а вот женщины в лесбийской паре — на 10% больше. Это может быть связано с длительностью секса. В гетеросексуальной паре продолжительность полового акта в среднем составляет 15-30 минут, а в лесбийской паре — 35-40 минут.
Механика
При этом механика образования оргазма у мужчин и женщин одна и та же: от половых органов в мозг отправляются нервные импульсы. В середине 2000-х годов группа ученых из Университета Гронингена в Нидерландах проводила ряд исследований мужчин и женщин для определения активности мозга во время секса. Ученые сканировали различные отделы мозга, которые задействованы во время сексуальной активности. Оказалось, что у мужчин и женщин работают и отдыхают одни и те же участки. Активный центр удовольствия, а вот область, отвечающая за разум и поведенческий контроль (боковая орбитофронтальная кора) во время оргазма на несколько секунд выключается. Руководитель исследования доктор Герт Холстедж (Gert Holstege отметил, что мозг во время оргазма выглядит так же, как мозг человека, принимающего героин.
К тому же в результате оргазма у обоих полов образуется гормон пролактин. Кстати, интересный факт: в результате секса этого самого пролактина образуется в 4 раза больше, чем в результате мастурбации.
То же Американское сообщество здравоохранения попросило 200 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 35 лет описать свой оргазм. Оказалось, что ответы примерно одни и те же независимо от пола. Преобладали слова «эйфория», «пульсация», «дрожь», «взрыв».
Так что, перефразируя пословицу, все оргазмы хороши, выбирай на вкус!