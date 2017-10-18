Чехи устроили митинг у резиденции Земана через крымский вопрос
2017-10-18 18:50
Чехи устроили митинг у резиденции Земана через крымский вопрос
В Чехии перед входом в Пражский град, резиденцию президента Чехии, активисты устроили акцию протеста против позиции Милоша Земана относительно незаконно аннексированного Крыма.
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Активисты держали в руках плакаты с лозунгом “Чешская Республика – это не Земан”. Ранее музыкант Ржавчины Барешем организовал флешмоб #czechrepublicisnotzeman, после выступления президента Чехии в ПАСЕ, где Земан заявил, что “аннексию Крыма следует считать свершившимся фактом” , передает Rus.Media .
Тогда чехи начали постить свои фото с хештегом #czechrepublicisnotzeman, заявляя что позиция президента отличается от мнений граждан Чехии.
Также 17 октября в Чехии прошла акция под лозунгом “Господа, мы идем” с портретами Земана и бывшего министра финансов Андрея Бабіша.
Чехи протестуют против политики Земана