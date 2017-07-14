Чего не стоит ждать от детей
Именно этих вещей не стоит требовать от своих деток, сообщает сайт Наша мама.
2. Что они будут идти путем, который мы им выбрали
У наших детей могут быть другие мечты и желания. И твой сын не обязан стать юристом только потому, что юристами были его отец и дед.
3. Что они будут нам благодарны
Чаще всего чувство благодарности приходит не в детстве, а гораздо позже. Но ведь не ради благодарности мы растим детей. Когда твой ребенок обязательно оценит все то, что ты сделала для него.
4. Что твой ребенок не будет лучшим учеником
Пусть он будет просто лучше для тебя. Наверное ты уже сама убедилась, что успехи в школе не определяют будущее ребенка. Важно другое – найти свое место под солнцем, найти дело своей жизни, найти себя. Люби ребенка таким, какой он есть.
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5. Что твой ребенок всегда будет рядом
Однажды твой ребенок вырастет и, возможно, поедет в другой город или другую страну. Поэтому очень важно ценить каждую минуту, проведенную со своими детьми, и жить настоящим. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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Александр