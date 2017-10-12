Чего ждать водителям авто на еврономерах
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2017-10-12 09:26
Чего ждать водителям авто на еврономерах
В Раде озвучили нововведения.
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На данный момент законопроект по решению проблемы с автомобилями с иностранной регистрацией уже готов, передает Rus.Media.
Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
По ее словам, концепция документа отличается от той, которая была согласована с активистами.
Южанина подчеркнула, что одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенное ввозная пошлина и НДС.
“Но не акцизному налогу горы кроются, не в нем состоит вся причина, почему не хотят официально растамаживать эти автомобили, потому что еще есть уплата ввозной пошлины – 8,5%, НДС, а это 20% от стоимости автомобиля. Поэтому мы должны подойти взвешенно, и на какой-то период времени принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин захотел, смог привезти старый автомобиль”, – пояснила она.
По ее словам, либерализация должна применяться с повышенным коэффициентом в зависимости от возраста автомобиля.