Чего ждать тем, кто работал неофициально – Пенсионная реформа
2017-10-01 19:06
Чего ждать тем, кто работал неофициально – Пенсионная реформа
Эксперты предупреждают – значительную часть украинцев ожидает “обнуления” страхового стажа.
Граждане Украины, которые работали без официального трудоустройства, сталкиваются с проблемой “обнуления” страхового стажа при попытке оформить пенсию. Об этом в эфире Обоз.LIVE заявила демограф Лидия Ткаченко, сообщают Rus.Media.
В ходе телемарафона, посвященного пенсионной реформе, она напомнила: “У нас введена персонифицированная система учета стажа. С 2004 года учет ведется по более жестким правилам”.
По ее словам, проверяются не только записи в трудовой книжке, но и регулярность уплаты взносов в Пенсионный фонд.
“Если ты не заплатил за месяц минимальный вклад, то тебе уже не засчитывается этот страховой стаж. Зачтено пропорционально то, что ты заплатил или вообще по нулям пойдет”, – сказала Ткаченко.
Демограф отметила, что украинцы с длительным трудовым стажем (еще со времен СССР) как раз и не имеют никаких сложностей.
“Для более молодых поколений, кто работает неофициально… Когда приходят оформлять пенсию, оказывается, что у них стажа нет. А они думали, что всю жизнь работали. Они не были оформлены и у них там просто нули”, – добавила она.