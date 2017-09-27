Чего хотят мужчины в отношениях 25, 35 и 55 лет
2016-05-02 20:49
Чего хотят мужчины в отношениях 25, 35 и 55 лет
Когда и почему у мужчин начинается кризис среднего возраста? Как меняется отношение сильного пола в отношении женщин с годами?
Об этом порталу ELLE рассказали эксперты тренинг-центра по вопросам отношений и секса.
25 лет: время проб и ошибок
Молодые люди в силу юношеского максимализма часто бросаются в крайности, особенно в том, что касается любовных отношений. Это время взросления чувств и становления личности, когда влюбленность накрывает мужчину с головой, но из-за отсутствия опыта справиться с таким наплывом сильных и новых чувств ему бывает непросто.
Женщины представляются ему загадочной и опасной стихией, и именно на этот возраст приходится больше всего любовных мук. Ребята обращают внимание на интересных девушек: им важно, чтобы партнерша была увлеченной натурой, открытой новому, так как им и самим хочется расширять кругозор — и желательно с однодумкою. Для 35% мужчин важно разделять хобби и интересы с любимым. К сожалению, в этом возрасте мужчина может быть очень чутким, и переживания женщины кажутся ему чем-то непостижимым. Ее проблем он не придает большого значения.
Но есть и плюсы в отношениях с молодым человеком: он очень серьезно воспринимает любовные привязанности. Первые стабильные отношения он будет помнить всю жизнь, эти воспоминания он пронесет через годы, и через десятки лет те чувства все еще будут казаться ему особыми. В этом возрасте жажда большой и чистой любви так велика, что сложно простить измену и предательство. 94% мужчин расстанутся с изменницей, и при этом только 22% поддадутся искушению сами. В сексе молодые люди не очень изобретательны, ведь акт близости сам по себе дарит невероятные ощущения. Впрочем, вялые копошения под одеялом тоже не о них — в юности нет ничего страшнее рутины. Не удивительно, что 50% молодых экспериментаторов будут рады попробовать секс втроем с участием любимой. Будьте готовы к его предложению заняться любовью в неожиданном месте и другим эротическим фантазиям.
35 лет: игры закончились
Мужчина в расцвете лет энергичный и сконцентрирован на карьере. Это отнюдь не означает, что отношения для него отходят на второй план — скорее, он просто ждет от них немного другого. В это время особенно важно ощущение надежного тыла, стабильности и взаимопонимания, ведь после подвигов на работе так хочется вернуться домой, где можно спокойно отдохнуть. До 35 лет 41% мужчин осознает, что женщина, которая умеет готовить — подарок судьбы. Это совсем не означает, что вашей стезей станут кухня и воспитание детей: амбициозный человек сможет оценить ваши успехи в работе и будет искренне заинтересован в вашем личностном росте, ведь брак для него означает смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Для 35% мужчин общность планов на будущее с любимым становится важнее общих увлечений и даже интимных отношений.
Зрелый мужчина долго присматривается к будущей партнерше, но если женщина пробуждает в нем любопытство и доказывает свою готовность к совместной жизни, то рядом с ней окажется надежный и заботливый спутник жизни, способный закрывать глаза на ее недостатки. В этом возрасте мужчина внимательно относится не только к внешности женщины (этого ему уже становится мало), он оценивает ее как личность.
Кроме того, этот возраст характерен желанием разнообразить сексуальную жизнь: как не странно, самые экстремальные фантазии появляются у мужчин не в юном возрасте — они приходят с опытом. Насыщенная сексуальная жизнь является важным аспектом отношений для 57% мужчин. Зрелые молодые мужчины настолько открыты к экспериментам в интимной жизни, что вы можете смело предложить партнеру любой секс-игрушки или атрибуты “садо-мазо” — он охотно поддержит такие инициативы.
55 лет: можно и поговорить
Не так страшен кризис среднего возраста, как перспектива встретить его в одиночестве: 62% мужчин готовы быть в отношениях без любви, лишь бы не быть одному.
Зрелый мужчина переживает новый подъем жизненных сил и особенно ценит новизну ощущений. В этом возрасте он способен оставить женщине право оставаться самой собой — он примет вашу оригинальность и независимость. Только 48% участников опроса не смогут простить измену любимого. Если в более молодом возрасте мужчины и предпочитают партнерство страсти, то зрелый мужчина видит в женщине музу, способную вдохновить на новые свершения. Мужчина за 40 будет любить вас просто за то, что вы такая, какая есть, ему будет интересно просто общаться с вами, узнавать вас и радоваться вместе жизни.
Взрослый мужчина будет готов принимать ваши слабости и сам оценит ваше умение не заострять внимание на проблемах. Он любит комфорт и готов организовать для женщины спокойная уютная жизнь, где ничто не будет мешать наслаждаться обществом друг друга. Он не станет защищать от вас свою независимость, так как ему уже не нужно доказывать ее себе самому и бороться с комплексами, но зато он будет ожидать от вас мудрости и снисходительности (56%). Может, секс у мужчин этой возрастной категории случается уже не так часто, зато интересы партнерши в постели он уже ставит выше своих.
Екатерина Любимова, секс-коуч:
Мужчины хотят секса в любом возрасте – просто так их устроила природа. Но каждый период жизни оставляет в их картине мира свои отпечатки, диктуя поведение в отношениях и сексуальной сфере.
В 25 лет он просто хочет секса, по большому счету, с кем угодно, а точнее — кто согласится и с кем не страшно. Интим для него является “мерой всех вещей” и гарантией стабильных отношений. Впрочем, сам факт отношений его также невероятно манит. Он, как маленький ребенок, увлекается близостью с женщиной и хочет этой близости во всех смыслах. При всем буйстве плоти именно молодые кавалеры самые романтичные и влюбчивые. И хотя они уже давно прошли этап платонического либидо и вполне осознали свой орган, очаровать их гораздо проще, чем 35-летних. Ведь они еще не испытали на себе все прелести женского характера и неудач в сексе. Это “вечное сияние чистого разума” вселяет оптимизм. И оно же становится причиной его вынужденных сексуальных диет — как из скромности, так и из-за недальновидности с выбором готовой на подвиги партнерши.
У 35 мужчина раньше хочет секса, но теперь в его системе координат все сложнее. Пройдя сквозь половые битвы юности, он стал крепким, жестким и вынес из них важен принцип — четко разделять секс и отношения. И главное, он научился это делать в сравнении со своими 25 годами, когда сердце замирало, а избыток чувств мог подводить не только в пении серенад. В общем, в 35 он понял, что с женщиной можно спать и не жить вместе. Или наоборот — уже успел устать от детей, семьи, несбывшихся амбиций и хочет получить хотя бы часть своих желаний, которые он оставлял при себе в свои 25. В этом возрасте ему особенно хочется праздника плоти, влюбленных женщин, орального, анального, марсианского и какого угодно секса, не исключая обязательный пункт программы ЖМЖ. Но в отличие от романтических 20-летних, он уже не готов вкладывать в каждый “акт любви” себя и тем более превращать его в отношения. Именно 35-летние умеют лучше всех врать и виртуозно менять, без зазрения совести идя в никуда после секса, обещая сказочное “завтра”.
В 55 лет центр внимания человека смещается с “хочу” и “могу”. Его волнует хорошая эрекция. И даже если пока все хорошо, то, как говорится в известной рекламе, “а что? А вдруг!”: ведь возраст уже дает о себе знать. По этой же причине в 55 многие оказываются на сложном психологическом перепутье. Те, кто недобрал своих эротических переживаний в предыдущие годы, пытаются вскочить в последний вагон сексуальной жизни. Они нередко пускаются во все тяжкие, отдавая для этого юных спутниц, которые, по их мнению, дают им жизненную силу и эмоциональную подпитку. Те же, кто до солидного возраста успел насытиться опытом, становятся более спокойными и часто хотят одну-единственную партнершу, искренне любящую секс. Впрочем, таких женщин очень мало, и если мужчине не повезло с женой, поиск “дамы сердца” может стать длительной проблемой. Возникает резонный вопрос: если даже разменяв шестой десяток, человек хочет чувственности, то когда же он хочет любви? Ответ прост: по сути, для сильного пола секс и любовь одно и то же. Любоваться телом любимой женщины, чувствовать стремление, хотеть ее для мужа и есть любовь в любом возрасте — и особенно в 55.