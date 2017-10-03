Часы работы Вашего организма: что важно знать
2016-10-27 22:31
Часы работы Вашего организма: что важно знать
Обычно наша повседневная жизнь расписана буквально по минутам. Человек — живое биологическое существо, у которого собственный организм ведет свой индивидуальный распорядок дня, никак не связанный с нашими планами.
Легкие активизируются с 3 до 5 утра. Потом с 5 до 7 утра это время пробуждения толстого кишечника. Если вы проснулись в эти часы, то лучше всего выпить стакан воды, так же можно съесть немного сухофруктов.
Потом начинает работать желудок с 7 до 9 часов утра, в это время лучше всего позавтракать, каша или мюсли замечательно подойдут. Но не стоит ограничивать этим свой завтрак, можно добавить орехи и фрукты.
Чуть позже с 9 до 11 часов утра желудок отдыхает, в то время, как поджелудочная железа активно работает. Перегружать желудок плотным завтраком в это время не стоит, лучше всего перекусить фруктом или обезжиренным йогуртом.
Обычное время ланча с 11 до 13 часов. В это время активно работает сердце— значит переедать не стоит. В эти часы лучше ограничить себя одним блюдом, лучше всего супом или салатом. С 13 до 15 часов активно работает толстый кишечник.
Почки и мочевой пузырь начинают свою интенсивную работу с 15 до 19 часов. В это время надо много пить! На ужин подойдет курица, рыба, креветки плюс к этому гарнир из тушеных овощей.
С 19 до 21 часа почки начинают отдыхать, поэтому в это время пить надо меньше и постараться не есть. А вот кровообращение в это время интенсивный! Это лучшее время для вечерней прогулки.
С 21 до 23 часов можно заниматься чем угодно, что нравится, тем и занимайтесь.
С 23 до 01 часа ночи начинает свою работу желчный пузырь. Никакой жирной пищи! Перекусить можно фруктом. И хотя у разных людей эти часы могут немного спешить или отставать, тем не менее, средние значения окажутся справедливыми для большинства людей на планете. Итак, какие наши органы в какое время суток отдыхают или наоборот, становятся гиперактивными?
Час слепоты — острота зрения у человека больше всего снижается в 2 часа ночи, что особенно важно знать автомобилистам.
Время рождения и смерти — большинство детей рождаются на свет между 0 и 4 часами ночи. В предутренние часы (около 4) чаще всего случаются инфаркты и инсульты у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Час вялости — самый низкий артериальное давление наблюдается между 4 и 5 часами утра.
Час любви — наибольшая секреция половых гормонов наблюдается с 8 до 9 часов утра.
Час обезболивания — с 9 до 10 часов утра у человека самая низкая болевая чувствительность.
Час творчества — полушарие головного мозга, отвечающее за творческие и абстрактные образы, наиболее активно работает с 10 до 12 часов дня.
Час физкультуры — наибольшую отдачу наши мышцы демонстрируют с 12 до 13:30.
Время пищеварения — больше всего желудочного сока образуется с 12:30 до 13:30.
Час мастерства — с 15 до 16 часов лучше всего работают пальцы рук, что важно для тех, чья деятельность связана с мелкой моторикой и тактильными ощущениями.
Час роста — волосы и ногти быстрее всего растут между 16:30 и17:30.
Час бега — наиболее интенсивно легкие дышат между 16:30 и 18-ю часами.
Час органов чувств — вкусовые ощущения, слух и обоняние обостряются между 17 и 19 часами.
Час алкоголя — наиболее эффективно печень расщепляет алкоголь между 18 и 20 часами.
Час красоты — кожа наиболее проницаема для косметических средств между 18 и 20 часами.
Час общения — тяжелее всего одиночество переносится между 20 и 22 часами.
Час иммунитета — наиболее эффективно иммунная система предохраняет организм от различных инфекций с 21:30 до 22:30.
Обычно наша повседневная жизнь расписана буквально по минутам. Человек — живое биологическое существо, у которого собственный организм ведет свой индивидуальный распорядок дня, никак не связанный с нашими планами. И мы редко задумываемся о том, что наш организм тоже живет по четкому расписанию – биологическим часам человека. Эти часы очень точны и неизменны.
Биологические часы в организме человека, происходят ритмично и клетки постоянно подстраиваются друг под друга, тем самым синхронизируя свою работу и поэтому пульсация у них одинаковая. Такое явление, сравнимо с покачиванием часового маятника, но эти процессы протекают довольно быстро, а вот биологические процессы, которые протекают в организме человека уровне сутках. Называются такие процессы околодобовими или циркадианними колебаниями. У человека многие функции, а не только сон, подчинены суточному ритму, это повышение и понижение кровяного давления, колебание температуры тела, т. е. в ночное время она снижена на один градус, потливость ладоней и другие изменения.
Формирование биологических ритмов происходит постепенно. У новорожденных они еще неустойчивы, когда период сна, бодрствования, питания чередуются бессимптомно, но постепенно мозг начинает подчиняться смене дня и ночи и при этом все гормональные и другие органы, начнут подчиняться таким ритмам, такие системы в организме называются эндогенными часами. Такие запрограммированные циклические изменения в организме начинают подсказывать время суток, года и тем самым подготавливают организм человека к предстоящим изменениям, которые могут сопровождаться повышением температуры тела или выделение гормонов, которые готовят организм к бодрствованию, и при этом начинает активизироваться желудочно-кишечный тракт и другие органы, в частности гипоталамус.
Гипоталамус, является внутренним эндокринным органом, который расположен в отделе головного мозга, и эта железа регулирует ритм работы всех органов и отвечает за сохранение постоянства внутренней среды и он осуществляет связь с другими органами, которые выполняют все необходимые функции в данный период времени. Внутренние биологические часы не затухают даже при изменении привычной среды обитания. Так например, в специально изолированном от света, звуков и других внешних явлений, что человеческий организм подчиняется биологическим часам, и даже в тех условиях будет наступать сон и пробуждение ритмично.
Такие часы сохраняются и при перелетах на дальние расстояния, через большое количество временных поясов, и в этом случае у человека происходит сбой этих биологических часов, что ведет к изменению работы организма. При этом он чувствует разбитость и усталость всего организма, ему хочется спать, хотя и будет день, появляется сухость во рту, головные боли, головокружение и эти явления проходят, тогда, когда биологические часы человека не перестроятся в нужный ритм.
Рассмотрим, что же происходит с организмом человека в конкретные часы.
Один час.
В это время работоспособность тела минимальная. Организм погружен в глубокий сон. Происходит активное выделение гормона сна — мелатонина.
Печень принимает активное участие в процессе обмена веществ, поступивших в организм во время ужина, поэтому после полуночи организм намного хуже переносит алкоголь. Если разбудить спящего человека около 1 часа ночи, ей будет трудно покинуть кровать, так как кровяное давление и температура тела у нее снижены.
На сон уходит шесть лет человеческой жизни. Без сна человек не проживет и двух недель. С 1.30 до 3.30 активный меридиан тонкого кишечника.
Два часа.
Водители за рулем замедленно реагируют на оптические раздражители. Количество аварий резко возрастает. Большинство людей начинает лихорадить, в эти часы тело исключительно чувствительно к холоду. Печень разлагает спиртное, выпитое накануне.
Три часа.
Люди, склонные к депрессии, часто просыпаются именно в это время, настроение резко ухудшается, угнетают мрачные мысли. В это время резко возрастает кривая самоубийств. Душевное настроение достигает самой низкой точки. Это следствие влияния мелатонина., который делает организм вялым и расслабленным. Дневной свет угнетает выработку мелатонина, поэтому днем человек активен и находится преимущественно в хорошем настроении.
С 3.30 до 5.30 активен меридиан мочевого пузыря.
Четыре часа.
Тело получает порцию стрессового гормона кортизона, словно во время сна оно опустошило свои батареи”, и эта порция необходима, чтобы организм был работоспособен после пробуждения.
Однако, эта «инъекция» активности чревата последствиями: в ранние утренние часы велика опасность инфаркта. Тяжело переносят ее больные астмой — в эту пору бронхи предельно сужены. Время максимальной активности печени. Инсулинозависимые диабетики должны знать, что в это время, а также в 16.00 организм наилучшим образом реагирует на инсулин. Учитывая это, можно экономнее расходовать его.
Пять часов.
Организм мужчин вырабатывает максимальное количество полового гормона тестостерона. Максимума достигает также выработку надпочечниками гормона кортизона. Концентрация кортизона в организме в шесть раз выше дневной, поэтому врачи, знакомые с хронобіологією, советуют основную дозу лекарств принимать в ранние часы, и, принимая во внимание естественное выделение гормонов, подвергают сомнению стандартное «три раза в день». С 5.30 до 7.30 активен меридиан почек.
Шесть часов.
Кортизон действует как внутренний будильник. Самое время пробудиться от сна: активизируется общий обмен веществ, повышается уровень сахара и аминокислот в крови, всех других веществ, необходимых для строительства новых клеток ткани, готовится энергия, необходимая для организма в течение дня. В это время особенно эффективно действуют препараты, снижающие кровяное давление, а также бета-блокаторы. Зато пищевые яды и никотин организм переносит гораздо хуже, чем в другое время суток. Ранние часы неблагоприятны для курильщиков: сигарета натощак предельно сужает кровеносные сосуды намного больше, чем сигарета, выкуренная вечером. Утренние возлияния увеличивают уровень алкоголя в крови вдвое по сравнению с результатом вечернего застолья.
Семь часов.
После пробуждения и утреннего моциона следует завтрак. Народная мудрость — «завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу» — абсолютно верна.
Причина во внутренних часах органов пищеварения: до обеда они преобразуют углеводы в энергию, а вечером — в жиры. Активизируется деятельность толстой кишки. Именно в это время должно происходить опорожнение кишечника, результатом чего будет повышение работоспособности и выносливости организма. С 7.30 до 9.30 активный меридиан перикарда.
Восемь часов.
Железы производят большое количество гормонов. Идет подготовка организма к трудовому дню. Резко обостряется чувство боли усиливаются приступы у хронически больных, например, ревматизм.
Девять часов.
Стрелки биологических часов показывают на желудок. Если вам назначены уколы, лучше сделать их утром — это избавит вас от повышения температуры и отеков. Прививки, сделанные в это время, вызывают меньше осложнений, чем прививки, сделанные в течение дня. Проводимая в настоящее время лучевая терапия также переносится онкобольными значительно легче. В это время человек максимально устойчива к рентгеновскому излучению. С 9.30 до 11.30 активный меридиан тройного обогревателя.
Десять часов.
Температура тела и работоспособность достигают своего пика.
Особенно хорошо функционирует кратковременная память, тогда как для долговременной памяти оптимальные послеобеденные часы. Текст, прочитанный около девяти утра, запоминается быстрее, чем прочитанный в 15 часов, однако он быстро стирается из памяти — где-то через неделю, чего не скажешь о тексте, прочитанном во второй половине дня. Урок, изученный в 10 утра, необходимо повторить после обеда. А китайские ученые указывают еще и на то, что в это время наши правые конечности заряжаются большим количеством энергии. Наверное, поэтому утренние рукопожатия так энергичны. Счетные же способности, что достигли в этот период своего пика, будут постепенно снижаться.
Одиннадцать часов.
До обеда проявляется исключительная работоспособность, особенно в вычислениях. Школьникам математика дается гораздо проще между 9 и 12 утра, потом между 16.30 и 18 часами. Сердце находится в настолько отличной форме, что если в это время проводить его исследования, то некоторые сердечные заболевания могут остаться незамеченными. Одновременно оно становится намного чувствительнее и при стрессовых ситуациях бьется чаще, чем вечером. И тем не менее это самое подходящее время для гимнастики. С 11.30 до 13.30 активен меридиан желчного пузыря.
Двенадцать часов.
Повышается кислотообразование в желудке. Чувство голода трудно подавить. Активность головного мозга снижается, так как организм направляет кровь к органам пищеварения. После утренней активности появляется потребность в отдыхе. По статистике у тех, кто может позволить себе послеобеденную дрему, инфаркт случается на 30% реже, чем у тех, кто продолжает трудиться. Необходимость кратковременного сна вызвана ослаблением кровоснабжения мозга. В это время большая часть крови необходима желудку для переваривания пищи.
Тринадцать часов.
Активизируется деятельность желчного пузыря. В этот период особенно хорошо действуют желчегонные средства, колики в желчном пузыре крайне редки. Работоспособность по сравнению со средней за день понижена на 20%. С 13.30 до 15.30 активен меридиан печени.
Четырнадцать часов.
Происходит сосредоточение энергии в тонком кишечнике. Давление крови и гормональный уровень понижаются. В настоящее время наиболее ощутима усталость, но для ее преодоления достаточно десяти минут отдыха. Лучше подремать, чем подбадривать свой организм чаем или кофе. Лучшее время для выполнения домашнего задания. Долговременная память работает наилучшим образом, поэтому целесообразно повторить все, выученное утром. При болезненных медицинских процедурах местный наркоз действует продолжительнее и переносится легче именно в это время. В 14 часов наши зубы и кожа почти нечувствительны к боли, а анестезирующие средства действуют в три раза лучше, чем утром.
Пятнадцать часов.
Начинается второй пик работоспособности. Здоровое стремление к труду независимо от того, была пауза для отдыха или нет. С 15.30 до 17.30 активен меридиан легких.
Шестнадцать часов.
Давление крови повышается и усиливается. Спортсмены в это время показывают лучшие результаты. Большая отдача от тренировок, тогда как утром они менее результативными. Не случайно финальные соревнования по легкой атлетике проводятся именно в это время, чтобы добиться лучших результатов. Очень эффективны препараты, влияющие на кислотность.
Семнадцать часов.
Ощутимый прилив жизненных сил. Активно работают почки и мочевой пузырь. Между 16 и 18 часами быстрее, чем в другое время, отрастают волосы и ногти. С 17.30 до 19.30 активен меридиан толстого кишечника.
Восемнадцать часов.
Активна поджелудочная железа. Печень более терпимо относится к спиртному. Интенсивно работают органы дыхания.
Девятнадцать часов.
Пульс сильно замедляется, в это время опасно принимать средства, понижаючі кровяное давление. Эффективные препараты, рекомендуемые при расстройствах центральной нервной системы и язвенных заболеваниях органов пищеварения. Деятельность почек достигает своего пика. С 19.30 до 21.30 активен меридиан желудка.
Двадцать часов.
Содержание жиров в печени уменьшается, пульс учащается. Даже небольшие дозы антибиотиков воздействуют на организм в это время с отличными показателями, но только до 4 утра! Наиболее оптимальное время для приема — 20.32, побочные действия в этих условиях наблюдаются крайне редко. Также эффективно действуют антидепрессанты, средства против аллергии и астмы.
Двадцать один час.
Организм готовится к ночному отдыху. Вредно набивать желудок едой — она останется почти не переваренной до утра, а та ее часть, что будет переработана, превращается в жировые отложения. С 21.30 до 23.30 активный меридиан селезенки — поджелудочной железы.
Двадцать два часа.
Работоспособность резко падает. В крови увеличивается количество лейкоцитов — более 12000 белых кровяных телец на миллиметр, тогда как утром их около 5000 на миллиметр. Не следует применять медикаментов с побочным действием, так как велика опасность интоксикации, ночью организму особенно трудно раскладывать яды и бороться с отравлениями.
Двадцать три часа.
Обмен веществ сводится до минимума, вместе с ним понижаются кровяное давление, частота пульса, температура тела, снижается способность концентрировать внимание и работоспособность. Выработка кортизона прекращается. Руководство деятельностью организма переходит к парасимпатической части вегетативной нервной системы. С 23.30 до 1.30 активен меридиан сердца.
Двадцать четыре часа.
Идет интенсивное восстановление кожи — деление клеток ночью гораздо интенсивнее, чем днем. В условиях активной деятельности парасимпатического отдела нервной системы чаще возникают печеночные и желчные колики. В результате снижения кровяного давления и частоты пульса на фоне нарушений местного кровообращения могут возникать инсульты. У женщин особенно интенсивно действуют гормоны, регулирующие родовые схватки. По этой причине ночью рождается в два раза больше детей, чем днем…