Частое вздутие живота — неприятная проблема, о которой многие молчат. И совсем зря!
2017-09-27 21:43
Частое вздутие живота — неприятная проблема, о которой многие молчат. И совсем зря!
Боли в области кишечника, дискомфорт, распирание изнутри, газы — все это приносит огромные неудобства.
Вздутие живота хотя бы раз в жизни волновал каждого из нас, передает Rus.Media… Боли в области кишечника, дискомфорт, распирание изнутри, газы — все это приносит огромные неудобства. Но если некоторых людей эта проблема касается эпизодически, то другие страдают от вздутия живота сутки напролет.
В чем же причина постоянного плохого самочувствия? На самом деле, причиной проблемы могут стать как различные заболевания, так и неправильное питание.
Хронический панкреатит
В этом случае организму не хватает определенных ферментов для переработки пищи. Вследствие чего появляется вздутие после употребления любого вида пищи.
Синдром раздраженного кишечника
Вздутие кишечника происходит из-за нарушения работы его двигательной функции. В этом случае дискомфортные ощущения в области живота сопровождаются сильной болью.
Дисбактериоз
Вздутие кишечника становится следствием нарушения баланса микрофлоры. Вредные организмы начинают вырабатывать газы (аммиак, сероводород, метан).
Непереносимость лактозы
Нередко в организме взрослых людей наблюдается отсутствие ферментов, которые помогают организму усваивать лактозу.
Непроходимость кишечника
Такой патологический синдром наблюдается у людей с новообразованиями и полипами в области кишечника. Это становится препятствием для проходимости пищи.
Неправильное питание
Также одной из наиболее распространенных причин вздутия живота является неправильное питание. Употребление большого количества газированных напитков, сладостей, хлебобулочных изделий, картофеля и бобовых может привести к сильному газообразованию в области кишечника.
Дополнительно к перечисленному диетологи советуют пересмотреть свой рацион на наличие продуктов, которые можно есть в тандеме. В первую очередь это касается фруктов: их необходимо употреблять за час до основного приема пищи или через два часа после еды.
Как избавиться от вздутия живота
Если проблема вздутия живота не связана с каким-либо заболеванием, можно облегчить болезненные симптомы, приняв несколько таблеток активированного угля. Также стоит исключить из рациона продукты, которые вызывают брожение. Улучшить самочувствие можно с помощью несложных физических упражнений.
На следующий день после вздутия необходимо дать кишечнику время отдохнуть: в течение суток нужно кушать только отварной рис и запивать его травяными чаями. После истечения указанного времени следует пересмотреть свое ежедневное меню: из мяса лучше отдать предпочтение курице, индюшатине и телятине.
Как гарнир отлично подойдет рис. А молоко стоит заменить на творог, йогурт или кефир. Также нужно ежедневно употреблять травяные настои и чаи (зверобой, мята и ромашка станут отличным выбором).
Если же вздутие кишечника вызвано обострением какого-либо заболевания, не стоит медлить с визитом к врачу. Здоровья тебе и твоим близким!