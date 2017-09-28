Частое вздутие живота — неприятная проблема, о которой многие молчат. И совсем зря!

despravda | 28.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-27 21:43

Частое вздутие живота — неприятная проблема, о которой многие молчат. И совсем зря!
Боли в области кишечника, дискомфорт, распирание изнутри, газы — все это приносит огромные неудобства.

Вздутие живота хотя бы раз в жизни волновал каждого из нас, передает Rus.Media… Боли в области кишечника, дискомфорт, распирание изнутри, газы — все это приносит огромные неудобства. Но если некоторых людей эта проблема касается эпизодически, то другие страдают от вздутия живота сутки напролет.

В чем же причина постоянного плохого самочувствия? На самом деле, причиной проблемы могут стать как различные заболевания, так и неправильное питание.

Хронический панкреатит

В этом случае организму не хватает определенных ферментов для переработки пищи. Вследствие чего появляется вздутие после употребления любого вида пищи.

Синдром раздраженного кишечника

Вздутие кишечника происходит из-за нарушения работы его двигательной функции. В этом случае дискомфортные ощущения в области живота сопровождаются сильной болью.

Дисбактериоз

Вздутие кишечника становится следствием нарушения баланса микрофлоры. Вредные организмы начинают вырабатывать газы (аммиак, сероводород, метан).

Непереносимость лактозы

Нередко в организме взрослых людей наблюдается отсутствие ферментов, которые помогают организму усваивать лактозу.

Непроходимость кишечника

Такой патологический синдром наблюдается у людей с новообразованиями и полипами в области кишечника. Это становится препятствием для проходимости пищи.

Неправильное питание

Также одной из наиболее распространенных причин вздутия живота является неправильное питание. Употребление большого количества газированных напитков, сладостей, хлебобулочных изделий, картофеля и бобовых может привести к сильному газообразованию в области кишечника.

Дополнительно к перечисленному диетологи советуют пересмотреть свой рацион на наличие продуктов, которые можно есть в тандеме. В первую очередь это касается фруктов: их необходимо употреблять за час до основного приема пищи или через два часа после еды.

Как избавиться от вздутия живота

Если проблема вздутия живота не связана с каким-либо заболеванием, можно облегчить болезненные симптомы, приняв несколько таблеток активированного угля. Также стоит исключить из рациона продукты, которые вызывают брожение. Улучшить самочувствие можно с помощью несложных физических упражнений.

На следующий день после вздутия необходимо дать кишечнику время отдохнуть: в течение суток нужно кушать только отварной рис и запивать его травяными чаями. После истечения указанного времени следует пересмотреть свое ежедневное меню: из мяса лучше отдать предпочтение курице, индюшатине и телятине.

Как гарнир отлично подойдет рис. А молоко стоит заменить на творог, йогурт или кефир. Также нужно ежедневно употреблять травяные настои и чаи (зверобой, мята и ромашка станут отличным выбором).

Если же вздутие кишечника вызвано обострением какого-либо заболевания, не стоит медлить с визитом к врачу. Здоровья тебе и твоим близким!

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