Частная российская армия на Донбассе и подробности об “Вагнера”: о чем рассказала СБУ
2017-10-08 18:58
Частная российская армия на Донбассе и подробности об “Вагнера”: о чем рассказала СБУ
У спецслужб Украины есть не только имена, но и данные о позывных, паспортах, местах проживания российских наемников.
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В субботу, 7 октября председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак провел брифинг, на котором рассказал о фактах участия россиян в войне на Донбассе, передает Rus.Media.
Так, Грицак заявил, что СБУ установила причастность частной российской военной компании так называемого “Вагнера” до боевых действий в Украине и Сирии. Лидер группы наемников –
известен СМИ Дмитрий Уткин, позывной “Вагнер”, номер жетона М0209. Группа Вагнера – одна из крупнейших частных военных компаний РФ, отметил Грицак.
Уткин – гражданин России. Впервые его деятельность на территории Украины была зафиксирована с 29 мая 2014 года.
“На сегодня нами установлено 1587 человек, которые являются членами ЧВК Вагнера”, – заявил Грицак. Общее количество членов в группе Вагнера”, по данным СБУ, – около 5000 человек. География применения этих военных – Украина, Сирия. В Украине они были зафиксированы в июне 2014 года в Луганске, в феврале 2015 в Дебальцево. В 2015-2017года их деятельность была замечена в Сирии (в Хомсе, Латакии, Алеппо и т. д.). Тренировочная база этих формирований находится в Краснодарском крае РФ – там же, где базируется 10-я бригада специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ.
“Хочу отметить, что этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить в ответ международному сообществу фразу – “их там нет”, – подчеркнул Грицак. Глава СБУ отметил, что недавно мир облетело видео захвата российских наемников из ЧВК “Вагнера” в Сирии, Михаила Цуканова и Романа Заболотного.
Чем занималась “группа Вагнера” в Украине? По словам Грицака, российские наемники сбили самолет ИЛ-76 с украинскими десантниками на борту, в результате чего погибли 49 военнослужащих, штурмовали аэропорт Луганска, принимали участие в штурме Дебальцево и других населенных пунктов.
В операциях по сбитию самолета и штурме аэропорта принимали участие 72 боевика ЧВК “Вагнера”, были убиты 15 из них. Все имена установлены сотрудниками СБУ.
В штурме Дебальцево, Санжаровки принимали участие 205 боевиков, 21 из них погиб. Кроме того, 36 боевиков из этой группы погибли на линии разграничения.
Кроме того, члены “группы Вагнера” в 2014 году занимались силовой поддержкой главаря боевиков “ЛНВ” Плотницкогоо, ликвидацией оппозиционных главарей и боевиков, реорганизацией казацких группировок.
Отмечается, что следователи СБУ направили в суд обвинительные акты относительно крушения Ил -76. Фигурантами уголовного производства является Плотницкий и его помощники. У СБУ есть доказательства непосредственной причастности к этому преступлению боевиков “группы Вагнера”, подчеркнул Грицак.
Фото из презентации на сайте СБУ
“С большой долей вероятности я сейчас назову имена тех, кто, скорее всего, нажимал на спусковые крючки ПЗРК. Это Гуралев Андрей Андреевич 19.05.1990 года рождения”, – рассказал Грицак, отметив, что названный человек – гражданин РФ, стрелец зенитных расчетов ПЗРК.
“Другой человек, скорее всего – подчеркиваю, мы должны это доказать в рамках уголовного производства – Лебедев Андрей Николаевич, 29.07.1974 года рождения”, – сказал Грицак. Лебедев тоже является гражданином РФ и старшим стрелком зенитного расчета ПЗРК.
Фото из презентации на сайте СБУ
У СБУ есть достаточно большой объем информации о преступлениях членов ЧВК “Вагнера”, отмечает руководитель спецслужбы. Так, у службы есть не только имена, но и данные о позывных, паспортах, местах обитания наемников, и т. д. и действий каждого из них дается правовая оценка в рамках уголовных производств
Отмечается, что в августе 2015 года в Сирии была зафиксирована деятельность “группы Вагнера” в составе 1350 человек в районах Латакии и Хомса. Как говорит Грицак, это был усиленный батальон тактической группы. Там они занимались эвакуацией личного состава с мест боевых действий, разведывательными мероприятиями, налаживание коммуникаций с местным населением и т. д.
В 2016 году боевики группы с привлечением местных комбатантов захватывали северные провинции Сирии, осуществляли другие тактические военные операции.
“Хочу отметить, что из всего контингента ЧВК Вагнера 95% составляют граждане Российской Федерации”, – подчеркнул Грицак. В СБУ есть данные о около 40 украинцев в ее составе.
Особое внимание глава спецслужбы обратил на то, что в декабре 2016 года в законодательство России были внесены изменения, согласно которым разрешается привлекать тех, кто не является военнослужащими, к выполнению военных задач по пресечению террористической деятельности за пределами России. При этом, такие лица считаются исполняющими обязанности военной службы. “Таким образом с 26.12.2016 года мы считаем членов ЧВК “Вагнера” военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации“,- сказал Грицак.
Он добавил, что СБУ известно о структуре и вооружении “группы Вагнера”.
Следователи Службы безопасности Украины выписали уведомление о подозрении Уткину. По словам главы ведомства, в понедельник, 9 октября, сообщение будет передано Генеральной прокуратуре Украины.
19 октября в Брюсселе состоится брифинг о деятельности “группы Вагнера”. Кроме того, Грицак отметил, что СБУ намерена делиться полученной информацией, чтобы мировое сообщество и спецслужбы знали имена тех, кто может быть использован для дестабилизации ситуации в других странах.