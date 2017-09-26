Части человеческого тела, которые никогда нельзя трогать руками!
2017-08-09 17:22
Части человеческого тела, которые никогда нельзя трогать руками!
О лицо знаю все, но вот о ушах!?
Человеческий организм, несмотря на идеальную «конструкцию», является довольно уязвимым, а некоторые части нашего тела и вовсе считаются «священными» местами, прикасаться к которым нужно только в самых крайних случаях. Удивлены? А все потому, что грязные руки являются «местом транспортной развязки» опасных микробов, и когда происходит прямой контакт с наименее защищенными частями тела, возрастает риск подцепить какую-нибудь заразу. При этом даже частое мытье рук с мылом в этой ситуации – не аргумент. Так какие же части тела находятся под строжайшим запретом?
Ушные каналы Если под разным предлогом вы засовывает пальцы себе в уши, необходимо срочно завязать с этой вредной привычкой. Кожа в этом месте тонкая и ее легко повредить. Через открытые микротрещины бактерии проникают в организм и начинают всячески пакостить, что нередко приводит к серьезным воспалительным процессам. Используйте ватные палочки, если не мнется дулубатися внутри. Дискомфорт в ушной раковине является тревожным симптомом, поэтому обязательно покажитесь отоларингологу.
Область лицаПрикасаться руками к лица необходимо лишь в процессе умывания или нанесения косметических средств для ухода за кожей. В других ситуациях целесообразнее руки прятать в карманы» – держать подальше от лица. Избавьтесь от привычки постоянно подпирать щеки или подбородок руками. Кроме грязи, на кончиках пальцев также присутствуют жировые отложения, которые забивают кожные поры.
Глаза и веки Это наиболее проблемные места, которые менее защищены от внешних факторов и источников раздражения. Чтобы занести инфекцию в глаза, много ума не надо – потерли разок-другой, и микробы оказались в нужном месте. Это хорошо, если дело обойдется лишь незначительным покраснением белка, ведь некоторые микроорганизмы вполне способны привести к более серьезным последствиям – частичной или полной слепоте.