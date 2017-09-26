Церковный праздник 27 сентября 2017 года – Воздвижение Креста Господня: история
2017-09-25 20:35
Церковный праздник 27 сентября 2017 года – Воздвижение Креста Господня: история
27 сентября-Праздник Воздвижения Креста Господня связан с событием обретения и прославления орудия нашего спасения от рабства греха и страстей.
Орудия, которое до искупительного подвига Спасителя было символом рабской казни, а после Воскресения Господа стало символом победы жизни над смертью. .
Воздвижения Честного Животворящего Креста – история праздника, передает Rus.Media.
История, связанная с Крестом Господа, не закончилась на момент распятия Иисуса Христа. Можно сказать наоборот – что с Голгофы она только началась. Основные же события развернулись уже во времена, когда христианская Церковь начала делать свои первые шаги в мир.
После завершения евангельского периода, а также трагических для евреев событий, связанных с противостоянием Рима, многие святые для христиан места на долгие годы были потеряны. Коснулось это и места распятия Господа – горы Голгофы, а вместе с ней и Креста Господня. Так, римский император Адриан (117-138), который в принципе был неплохим правителем и очень любил искусство, приказал уничтожить святые для христиан места. По его велению Голгофа и Гроб Господень были засыпаны землей. На искусственно созданной насыпи был поставлен храм богини Венеры и статую бога Юпитера, которые входили в большой языческий пантеон богов и богинь Рима. После этих изменений почти на 200 лет святое место стало языческим капищем.
Все начало меняться, когда к власти пришел император Константин Великий (306-337), впоследствии – святой равноапостольный, первый из римских императоров, прекратившим гонения на христиан.
В начале своего пути к престолу император Константин должен был одержать ряд важных побед над своими соперниками. В 312 году он разбил правителя западной части разделившейся Римской империи Максентия. Как свидетельствует Предание Церкви, незадолго до решающей битвы с Максентием император Константин увидел на небе знамение – изображение Креста с надписью «Сим победиши». После этого видения император Константин действительно одержал победу над своим соперником. Когда позже Константин торжественно вошел в Рим (столицу западной части Империи), он приказал поставить свою статую с крестом в правой руке и надписью: «Этим спасительным знаменем я спас город от ига тирана».
В 313 году по инициативе Константина был издан Миланский эдикт, по которому христиане получали равные права с язычниками. После этого в западной части империи гонения на христиан прекратились. На Востоке же Миланский эдикт начал действовать несколько позже, когда Константину удалось победить своего зятя Ликиния, сначала подписал эдикт, но не выполнял его постановления. После того как в 323 году император Константин стал единоличным правителем всей Римской империи, он вознамерился отыскать главную святыню христиан. С этой целью он направил в Иерусалим свою мать – царицу Елену, которая, как и сам Константин, была христианкой. Для ускорения дела Константин дал царице сопроводительное письмо к иерусалимскому патриарху Макарию.
Прибыв в Иерусалим, Елена приказала уничтожить языческие капища и статуи. Однако главным делом было разыскать Крест Господень, что было совсем не просто, так как прошло уже немало времени. Местное население, будь то христиане или иудеи, не могло помочь чем-то существенным – никто не знал местонахождение Креста. Лишь спустя некоторое время удалось разыскать одного старого еврея, который рассказал, что закопан Крест там, где ныне стоит капище богини Венеры.
Сразу же после этого царица Елена приказала разрушить это языческое святилище. После, совершив молитву, люди начали вести раскопки в указанном месте. Как гласит предание, вскоре после начала поисков был обнаружен Гроб Господень, а неподалеку от него три креста, дощечка с надписью «Царь Иудейский», сделанной по приказу Понтия Пилата, а также гвозди, которыми Господь был распят.
Однако после всех этих находок появилась новая проблема. Во время поисков было найдено три креста – два из них были теми крестами, на которых распяли разбойников, а вот один был Крестом Господа. Встал вопрос – какой именно? Царица Елена и патриарх Макарий положилась на волю и милость Божью. Недалеко от места, где были найдены кресты, проходила похоронная процессия. Патриарх Макарий, остановив процессию, по очереди положил на покойного каждый из найденных крестов. Когда мертвеца коснулся истинный Крест Господень, произошло чудо – умерший человек ожил. Собственно, это событие и стало свидетельством обнаружения Честного и Животворящего Креста Господня.
После этого чуда люди, что пришли поклониться Кресту, попросили патриарха Макария поднять Крест, чтобы можно было его увидеть. В тот момент, когда патриарх начал поднимать святыню, верующие стали читать молитву: «Господи, помилуй». Как доносит до нас Предание Церкви, при нахождении Креста произошло еще несколько чудес. Так, например, от своего недуга исцелилась одна больная женщина. Еврей Иуда, который указал на место, где был закопан Крест, вместе с еще несколькими евреями уверовал в Господа Иисуса Христа и принял Таинство Крещения.
Годом обретения величайшей христианской святыни стал 326 год от Рождества Христова. Заметим, что впоследствии Иуда, получивший в крещении имя Кириак, стал епископом Иерусалимским. В годы правления императора Юлиана Отступника (361-363), который пытался возродить языческую веру, он принял мученическую кончину.
Равноапостольная царица Елена возвратилась в Константинополь с частью Животворящего Креста Господня и гвоздями. Император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный храм в честь Воскресения Христова, в который вошли и Гроб Господень, и Голгофа. Этот величественный храм строился десять лет и был освящен 13 сентября 335 года. На следующий же день – 14 сентября (27 сентября по новому стилю) было установлено празднование в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Необходимо также добавить, что в праздник Воздвижения Креста Господня упоминается еще одно важное событие – возвращение святыни с 14-летнего персидского плена. В седьмом веке, когда императором Византии был Фока (602-610), персидский царь Хозрой Второй разбил войска ромеев (византийцев), разграбил Иерусалим и увез с собой Крест Господень. Вернуть святыню удалось только через 14 лет, во времена правления императора Ираклия (610-641). Ираклию удалось разбить армию царя Хозроя и договориться с его сыном о возвращение Креста Господня в Иерусалим. Произошло это в 629 году.
Примерно в 638 году, когда Иерусалим захватили мусульмане, Крест Господень был разделен на несколько частей, которые разошлись по разным странам христианского мира. Где-то таких частей сохранилось больше, где то меньше, но в любом случае, Господь дал возможность каждому христианскому народу получить свою часть общей для всех святыни.
Икона Воздвижения Креста Господня
Поскольку иконография праздника посвящена в первую очередь Честнейшему и Животворящему Кресту Господню, то, естественно, он и является центральным изображением на иконах этого типа.
Есть несколько вариаций иконографии этого праздника. Общая композиция иконографии связана с событием обретения Честного и Животворящего Креста Господня в Иерусалиме в 326 году. На переднем плане, на полукруглом амвоне (возвышении), изображается святой Патриарх Иерусалимский Макарий, который за обретение истинного Креста Господня поставил его на обозрение всех верующих.
По бокам от патриарха Макария, как правило, изображаются служители Церкви (диаконы), которые помогают ему воздвигнуть Крест Господень (иногда они изображаются с кадилами в руках или поддерживают патриарха Макария под руки). Также в окружении патриарха (только ниже) изображаются верующие, которые смотрят на воздвигнут Крест.
По краям иконы праздника по традиции изображаются святой равноапостольный император Константин Великий и равноапостольная царица Елена – главные инициаторы поиска, выявления и установления праздника в честь Честного и Животворящего Креста Господня.
На заднем плане изображается храм. В зависимости от традиции это может быть или большой одноглавый храм, или собор святой Софии Константинопольской. Во втором случае весь сюжет иконографии Воздвижения Креста Господня связан тогда уже не с Иерусалимом, а с Константинополем – а именно, с днем установления праздника 27 сентября.
Молитва перед иконой праздника Воздвижения Креста Господня
“О Пречестний и Животворящий Крест Господень! Древле убо был еси казни позорния орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойно возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонить колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но неизреченное милосердие и человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славить Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселеннія — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставник, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и преодоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянних — надежда, недужных — врач и мертвых воскресение! Ты, прообразованний чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовния жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Ради этого и утро, и вечер, и полудне прославляю Тебя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, пусть Он просветит и укрепит Тобою ум мой, и откриєт в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь”.
Молитва Честному и Животворящему Кресту Господню
“Крест Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти и через благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистая Богородицы мольбами. Аминь”.