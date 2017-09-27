Цену украинского угля приравняют к импортной
2017-09-27 16:51
Цену украинского угля приравняют к импортной
Цена угля украинской добычи не может быть ниже цены импортного ресурса.
Цена угля украинской добычи в условиях дефицита энергоресурса не может быть ниже цены импортного ресурса, передает Rus.Media. К такому мнению пришли эксперты энергорынка во время рабочей встречи в АМКУ на тему “Пути решения проблемных вопросов, сдерживающих формирование конкурентных отношений на рынках электроэнергии”.
Эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук отметил, что вопрос дефицита угля, его импорта, использования методики расчета цены угля (формула Роттердам+ – ред.) непосредственно связанные с вопросом – как Украина видит будущее собственной угольной отрасли? Нужна ли Украине собственная угольная отрасль? “Поэтому, если уж мы пошли по пути дефицита угля, то рынок должен существовать и должна быть рыночная цена. Но параллельно она, эта формула (Роттердам+ – ред.) задумывалась как некий выход из сложной ситуации для шахт не только государственных, но и частных. Сама формула Роттердам+ мифологизирована в политических целях. И на ней заинтересованные лица, политические силы хотят “срубить” политические дивиденды”, – заявил он.
Владимир Омельченко, Директор энергетических программ Центра Разумкова, в свою очередь, отметил, что для развития энергетической отрасли Украины уже давно нужно было уйти от ручного регулирования цен на энергоносители и сформировать прозрачные рыночные механизмы тарифообразования. “Я считаю, что эти модели, которые привязаны к энергетическим бирж относительно ценового паритета, – это в данном переходном этапе эффективное решение. Потому что в любом другом случае мы снова будет откатываться назад и определять цены по принципу “затраты+”, снова будут вмешательства политиков. Это никому не нужно, это не приведет к инвестиционной привлекательности нашей энергетики”, – подчеркнул Владимир Омельченко.
По мнению Руслана Богданова, заместителя председателя Федерации работодателей топливно–энергетического комплекса Украины, искусственное сдерживание и ручные механизмы ценообразования на уголь стали, в том числе, причиной сегодняшнего дефицита угля. “Ручное или административное регулирование цен на рынке, как электроэнергии, так и угольного рынка уже привело к тому, что мы за 10 лет потеряли 50 процентов отрасли. И говорить о том, что цена на уголь, который производится в Украине, не может быть ниже, чем цена, по которой он торгуется за ее пределами, – это абсурдно”, – отметил заместитель председателя ФРПЕКУ.
В свою очередь, старший вице-президент международного агентства Argus, ведущего международного ценового агентства, Джим Николсон назвал индекс API2 в голландском угольном хабе ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен) оптимальным ценовым ориентиром для формирования цены на энергетический уголь в Украине. Он подчеркнул, что индекс существует более 20 лет и широко используется в Европе.