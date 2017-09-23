Цены на продукты питания будут расти в случае продажи прибыльных аграрных госпредприятий, – депутат облсовета
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Цены на продукты питания будут расти и в дальнейшем в случае продажи прибыльных аграрных госпредприятий. Об этом сообщил депутат Черниговского областного совета от «Нашего края» Сергей Нужняк.
По его словам, Фонд госимущества объявил о готовности к приватизации двух прибыльных госпредприятий аграрной отрасли ПАО «Аграрный фонд» и ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация».
Сейчас «Аграрный фонд» – одно из наиболее прибыльных госпредприятий в Украине. Всего правительство планирует за три года продать 893 государственные предприятия на сумму 189 млрд грн. В этом списке и те госпредприятия, которые в последние годы показывают прибыль и относятся к самых прибыльных государственных предприятий.
«Эти предприятия не только приносят прибыль, но и позволяют воздействовать на рынок зерновых. От них зависит стабильность цен на зерно (пищевое и кормовое), что влияет на мясо-молочную, хлебобулочную и другую продукцию», — пояснил Сергей Нужняк.
По его мнению, приватизация этих двух государственных предприятий усилит монополистов на рынке пищевых продуктов и спровоцирует дальнейший рост цен, которое почувствует каждый украинец. Частный бизнес получит дополнительные активы, которые дадут возможность контролировать еще больший поток зернового сырья и устанавливать свои цены для производителей круп, мяса, молочной продукции и хлеба.
Напомним, что в июле правительство отказалось регулировать цены на продукты. Правительство объясняло это тем, что госрегулирование цен не оправдывает себя. Но в итоге «свободный рынок» контролируется несколькими аграрными и торговыми олигархами.
Следовательно, после отмены государственного регулирования цен на пищевые продукты стремительно повышались цены на все группы пищевых продуктов. Больше всего росли в цене мясо, молочные изделия, макароны и крупы.
Партия «Наш край» требует от правительства прекратить политику затыкания дыр в бюджете за счет распродажи прибыльной государственной собственности. Продажа этих агропредприятий даст несколько миллиардов гривен для затыкания дыр в социальных расходах, но окончательно лишит правительство влияния на рынок продуктов питания.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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