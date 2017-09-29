Цены на хлеб, молоко, мясо и овощи собираются «подпрыгнуть»
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Цены повысятся уже этой осенью.
В ближайшие месяцы в Украине на 20% подорожают хлеб, молоко и мясо.
Такой прогноз озвучили в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, говорится в сюжете программы «Завтрак с «1+1».
Подорожание состоится уже до декабря. Специалисты объясняют это участившимися случаями заболевания свиней на африканскую чуму, а также недостатками в налоговой сфере.
Вырастут и цены на овощи. Как прогнозируют аграрии, уже в октябре борщевой набор подорожает минимум в полтора раза. А все – через сокращение в Украине производства этих культур.
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