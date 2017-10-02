Цену газа и условия начисления субсидий изменили от октября
02.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-02 14:02
Цену газа и условия начисления субсидий изменили от октября
Природный газ подорожал с 1 октября на 19%.
В “Нафтогаз Украины” 1 тыс. кубометров топлива будет стоить 5 873 грн, сообщает Rus.Media. Утро.
Однако правительство заявило, что не видит оснований для подорожания. Чиновники проверяют формулы цены на газ.
Кроме того, Кабмин изменил порядок начисления субсидий за коммунальные услуги. Раньше они рассчитывались от 1 октября до 30 апреля. Отныне для тех, кто пользуется индивидуальным отоплением, субсидия доступна только от 15 октября до 15 апреля следующего года.
Украинцы, которые пользуются центральным отоплением, должны ориентироваться на решения местных властей о начале и окончании отопительного сезона.