Центральные станции столичной подземки будут закрыты

despravda | 23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-23 12:03

Центральные станции столичной подземки будут закрыты
23 сентября возможны изменения в работе столичного метрополитена

23 сентября в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

Об этом информируют в КП «Киевский метрополитен».

Так, после окончания концерта, возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Также будут предусмотрены для выдачи на линии дополнительные резервные поезда в случае необходимости.

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