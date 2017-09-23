Центральные станции столичной подземки будут закрыты
23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-23 12:03
Центральные станции столичной подземки будут закрыты
23 сентября возможны изменения в работе столичного метрополитена
23 сентября в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.
Об этом информируют в КП «Киевский метрополитен».
Так, после окончания концерта, возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Также будут предусмотрены для выдачи на линии дополнительные резервные поезда в случае необходимости.