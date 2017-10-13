Целитель с гармошкой, депопуляция кабанов и гриб-убийца: пятничный итог новостей
Сегодня, пятница 13-го. Как известно, тринадцатое число месяца, которое приходится на пятницу, считается во многих культурах несчастливым днем и является одним из самых распространенных предрассудков. Происхождение предрассудка узнайте в статье.
Наша журналистка сняла пенсионера, который придумал новый способ лечения.
До конца года на Черниговщине имеют полностью истребить популяцию дикого кабана.
Кроме того, что касается лосей, то черниговские лесоводы утверждают, что запрет охоты на лося хуже браконьерство.
Дискомфорт для водителей. На перекрестке проспектов Мира и Победы перекроют движение. Подробнее о маршрутах читайте в статье.
На Варвинщине произошла трагедия. Ребенок отруєлася бледной поганкой.
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