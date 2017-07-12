Целебные рецепты из кураги
В кураге содержится в несколько раз больше сахарозы, каротина и йода чем в свежем абрикосе. Именно поэтому она является хорошим профилактическим средством эндокринных заболеваний.
Общее укрепление организма: употребляйте по 100-150 гр в сутки. Рекомендуется для пожилых людей, тем, кто страдает от хронических заболеваний, беременным и детям.
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Курага благоприятно влияет на работу клеток головного мозга: перемолоть на мельничке для мяса 100 г кураги, добавить 2 ст. л. меда, перемешать. Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день.
100 г кураги хорошо помыть теплой водой, измельчить, залить 0,5 л кипятка, настаивать в течение 6 часов в плотно закрытой посуде; принимать по 1 стакану 4-5 раз в день. Этот настой является эффективным средством против явных и скрытых отеков, а также очень полезен при значительных нервно-эмоциональных нагрузок. При необходимости настой можно подсластить медом.
Для повышения гемоглобина рекомендуется такой рецепт: взять по 200 г кураги и грецких орехов, измельчить в блендере, добавить меда по вкусу. Давать ребенку по 1 ч. л. 1 раз в день после еды.
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